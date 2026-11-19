Spartanci su pronašli smještaj kod obitelji koja se bavi pranjem robe i spojili ugodno s korisnim. Naime, odlučili su oprati svoju prljavu odjeću.
"Prošli tjedan kad smo prali robu za imunitet, skužili smo da nam ne ide to ribanje jer nitko nije uspio maknuti mrlje, valjda ćemo sada uspjeti očistiti", komentirao je Luciano.
On i otac Robert otkrili su i da im je svejedno tko je osvajač imuniteta za ulazak u top 4.
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