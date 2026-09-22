'Bit će mi slatko pobijediti ih': Vesna i Borna Kotromanić krenule po revanš protiv Gazdi

Odnos Gusarica i Gazdi u 'Asia Expressu' od početka showa prošao je kroz različite faze – od upoznavanja i velikih zagrljaja pri svakom susretu do sve izraženijeg animoziteta. Nova prilika za odmjeravanje snaga stigla je na kambodžanskoj tržnici.

Borna Kotromanić i Vesna Banović posebno su zapamtile komentar Nike Tokića Kartela nakon jednog od prethodnih duela, kada je rekao da im je popustio. Vesnu je upravo ta izjava dodatno motivirala prije novog okršaja s Gazdama.

"Bit će mi slatko njih pobijediti da Niko više nema izgovore da je poklonio. Sad će biti to egzaktnije", poručila je Vesna prije duela.