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Asia Express: Zmajeva ruta

'Bit će mi slatko pobijediti ih': Vesna i Borna Kotromanić krenule po revanš protiv Gazdi

Od zagrljaja i međusobne simpatije do pravog rivalstva – odnos Gusarica i Gazdi u 'Asia Expressu' poprilično se promijenio. Nakon što je Niko Tokić Kartelo ustvrdio da im je u prethodnom duelu popustio, Vesna Banović u novi je okršaj ušla posebno motivirana dokazati suprotno

RTL.hr
22.09.2026 17:00

Odnos Gusarica i Gazdi u 'Asia Expressu' od početka showa prošao je kroz različite faze – od upoznavanja i velikih zagrljaja pri svakom susretu do sve izraženijeg animoziteta. Nova prilika za odmjeravanje snaga stigla je na kambodžanskoj tržnici.

Gazde, Gusarice, Asia Express
Gazde, Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Borna Kotromanić i Vesna Banović posebno su zapamtile komentar Nike Tokića Kartela nakon jednog od prethodnih duela, kada je rekao da im je popustio. Vesnu je upravo ta izjava dodatno motivirala prije novog okršaja s Gazdama.

"Bit će mi slatko njih pobijediti da Niko više nema izgovore da je poklonio. Sad će biti to egzaktnije", poručila je Vesna prije duela.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Ni Borna nije propustila komentirati Nikinu potrebu da pronađe objašnjenje za rezultat.

"Nema te pobjede u kojoj Niko ne može pronaći grešku", rekla je.

Show 'Asia Express': Zmajeva ruta' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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