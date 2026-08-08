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Asia Express: Zmajeva ruta

Bivša Miss Hrvatske i međunarodni model kreću u utrku života u 'Asia Expressu' - upoznajte Gazele!

Elegantne, odlučne i nemoguće ih je ne primijetiti! Upravo su zato Katarina Mamić i Luna Valas za svoju ekstremnu avanturu odabrale nadimak Gazele

RTL.hr
08.08.2026 14:40

Ovog rujna glamurozni dvojac modne piste zamjenjuje izazovnim cestama te se pridružuje RTL-ovu 'Asia Expressu', gdje će dokazati da ljepota i izdržljivost mogu ići ruku pod ruku.

Bivša Miss Hrvatske Katarina Mamić (29) podrijetlom je iz Hercegovine, a danas živi u Zagrebu. U povijesti izbora ljepote zauzima posebno mjesto jer je titulu Miss Hrvatske nosila pune četiri godine nakon što je natjecanje bilo obustavljeno zbog pandemije.

Katarina, Asia Express: Zmajeva ruta
Katarina, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Njezina partnerica Luna Valas (30) međunarodnu je manekensku karijeru počela sa samo 14 godina. Nakon godina rada diljem svijeta, uspješno se posvetila digitalnom marketingu, a u svaki izazov unosi kreativnost, otpornost i poduzetnički duh.

Luna, Asia Express: Zmajeva ruta
Luna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Iako su danas poznate po modnim kampanjama, obje su odrasle daleko od luksuza. Kao najstarije dijete u velikoj tradicionalnoj obitelji, Katarina se od malih nogu učila odgovornosti i preuzimanju vodstva dok je Luna svoju karijeru gradila samostalno, snalazeći se u zahtjevnoj modnoj industriji na različitim kontinentima još prije nego što je većina njezinih vršnjaka završila srednju školu.

Njihovo prijateljstvo počelo je iza kulisa modnih revija, a s vremenom je preraslo u neraskidivo partnerstvo. Danas je upravo to međusobno povjerenje njihova najveća prednost. Uz jasno podijeljene uloge, Luna će biti zadužena za logistiku, strategiju i fizičke izazove dok će Katarina voditi komunikaciju, navigaciju i pregovore u nepoznatim situacijama.

Katarina i Luna, Asia Express: Zmajeva ruta
Katarina i Luna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Za nas je Asia Express samo još jedna pista", kaže Katarina uz osmijeh. Luna je jednako samouvjerena: Razvalit ćemo - borit ćemo se poput divljih mačaka."

Gazele jedva čekaju otkriti hoće li ih upravo te kvalitete odvesti do cilja ili će ih Zmajeva ruta uspjeti slomiti.

Hoće li Katarina i Luna nadmašiti konkurenciju, prilagoditi se neočekivanom i dokazati da se iza ljepote krije mnogo više nego što se na prvi pogled čini? Doznajte u rujnu na RTL-u u prvoj sezoni 'Asia Expressa'.

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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina i Luna stižu u avanturu života 'Asia Express: Zmajeva ruta'!

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Katarina i Luna stižu u avanturu života 'Asia Express: Zmajeva ruta'!

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