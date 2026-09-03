Blista pred početak avanture života: Mlada zvijezda 'Asia Expressa' oduševila kombinacijom i prirodnom ljepotom

Dok se gledatelji pripremaju za početak spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta' , u kojem Đana Smajo ulazi u utrku života zajedno s majkom Meri, mlada glazbenica plijeni pažnju gdje god se pojavi. Na svom Instagram profilu podijelila je nove fotografije iz Kölna koje su u rekordnom roku prikupile tisuće lajkova i pregršt komplimenata.

Đana je pozirala ispred fontane u noćnom izdanju koje spaja moderni glamur i opuštenu eleganciju. Za ovu priliku odabrala je upečatljivi bijeli korzet s prozirnim detaljima i patentnim zatvaračem, koji je iskombinirala s hlačama u svijetloplavoj ili krem nijansi te laganim pletenim kardiganom ležerno spuštenim preko ramena.

Cijeli stajling zaokružila je diskretnim nakitom i elegantnom torbicom s tamnim lancem, no ono što je najviše došlo do izražaja jest njezina duga, njegovana crna kosa te prirodan, minimalan make-up koji je naglasio njezinu ljepotu.