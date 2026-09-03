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Asia Express: Zmajeva ruta

Blista pred početak avanture života: Mlada zvijezda 'Asia Expressa' oduševila kombinacijom i prirodnom ljepotom

Talentirana Đana Smajo ponovno je dokazala zašto važi za jednu od najupečatljivijih pojava na našoj sceni

RTL.hr
03.09.2026 20:00

Dok se gledatelji pripremaju za početak spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta', u kojem Đana Smajo ulazi u utrku života zajedno s majkom Meri, mlada glazbenica plijeni pažnju gdje god se pojavi. Na svom Instagram profilu podijelila je nove fotografije iz Kölna koje su u rekordnom roku prikupile tisuće lajkova i pregršt komplimenata.

Asia Express - Đana
Asia Express - Đana FOTO: RTL

Modni pogodak i prirodni šarm

Đana je pozirala ispred fontane u noćnom izdanju koje spaja moderni glamur i opuštenu eleganciju. Za ovu priliku odabrala je upečatljivi bijeli korzet s prozirnim detaljima i patentnim zatvaračem, koji je iskombinirala s hlačama u svijetloplavoj ili krem nijansi te laganim pletenim kardiganom ležerno spuštenim preko ramena.

Cijeli stajling zaokružila je diskretnim nakitom i elegantnom torbicom s tamnim lancem, no ono što je najviše došlo do izražaja jest njezina duga, njegovana crna kosa te prirodan, minimalan make-up koji je naglasio njezinu ljepotu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Iz gradske elegancije u azijsku divljinu

Iako na novim fotografijama izgleda poput prave modne ikone, Đanu uskoro očekuju potpuno drukčiji uvjeti. Glamurozne kombinacije i gradske ulice zamijenit će prašnjavim cestama Kambodže, Laosa i Tajlanda, gdje će s majkom Meri, bez luksuza i s tek jednim eurom po danu, morati tražiti smještaj i prijevoz.

Kako će se mlada pjevačica i njezina majka snaći u nepredvidivim terenskim izazovima te hoće li ih spoj mladenačke energije i majčinske mudrosti dovesti do Zlatnog amuleta, ne propustite pratiti u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta' od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u i platformi Voyo!

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Asia Express: Zmajeva ruta

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