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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna dirnuta riječima svoje četvorice sinova: 'Nikad si nisam uzela ovoliko vremena za sebe'

Borna Kotromanić dobila je jedno od najemotivnijih pisama u 'Asia Expressu'. Njezina četvorica sinova poslala su joj riječi podrške, a Borna je kasnije priznala koliko joj znači što su stali iza njezina odlaska u ovu avanturu

RTL.hr
10.11.2026 18:00

Natjecatelje 'Asia Expressa' dočekalo je posebno iznenađenje kada su dobili pisma i video poruke svojih obitelji, prijatelja i kolega. Borna Kotromanić dobila je pismo od svoje četvorice sinova, a dok je čitala njihove riječi, jedva je uspijevala suspregnuti suze.

"Draga mama, puno te voli tvoja ekipa, svi navijamo za tebe. Znamo da nije lako, ali isto tako znamo da ti možeš sve što zacrtaš. Mislimo na tebe i šaljemo ti pozitivnu energiju. Ne daj se i izdrži još malo. Pusa od tvoje ekipe", pisalo je u poruci.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

Riječi sinova posebno su je dirnule jer su upravo oni, kako je kasnije objasnila, desetljećima bili središte njezina života. "Od 25. godine do danas, jedno aktivnih 30 godina, oni su moj fokus i centar. Nikad si nisam poželjela uzeti ovoliko vremena za sebe, za nešto svoje", priznala je Borna.

Dodala je koliko joj znači njihova podrška. "Beskrajno sam sretna i ponosna da su oni meni takva podrška i da, bez obzira na sve izazove koje imamo ovdje, ja sam ovdje na jednom dugom godišnjem odmoru", zaključila je.

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asia express borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

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