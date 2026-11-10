Borna dirnuta riječima svoje četvorice sinova: 'Nikad si nisam uzela ovoliko vremena za sebe'

"Draga mama, puno te voli tvoja ekipa, svi navijamo za tebe. Znamo da nije lako, ali isto tako znamo da ti možeš sve što zacrtaš. Mislimo na tebe i šaljemo ti pozitivnu energiju. Ne daj se i izdrži još malo. Pusa od tvoje ekipe", pisalo je u poruci.

Natjecatelje 'Asia Expressa' dočekalo je posebno iznenađenje kada su dobili pisma i video poruke svojih obitelji, prijatelja i kolega. Borna Kotromanić dobila je pismo od svoje četvorice sinova, a dok je čitala njihove riječi, jedva je uspijevala suspregnuti suze.

Riječi sinova posebno su je dirnule jer su upravo oni, kako je kasnije objasnila, desetljećima bili središte njezina života. "Od 25. godine do danas, jedno aktivnih 30 godina, oni su moj fokus i centar. Nikad si nisam poželjela uzeti ovoliko vremena za sebe, za nešto svoje", priznala je Borna.

Dodala je koliko joj znači njihova podrška. "Beskrajno sam sretna i ponosna da su oni meni takva podrška i da, bez obzira na sve izazove koje imamo ovdje, ja sam ovdje na jednom dugom godišnjem odmoru", zaključila je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.