Borna dvaput podijelila prijevoz s drugim parovima: 'S veseljem smo ih pozvali da se pridruže'

Nakon niza trzavica s drugim kandidatima, Borna Kotromanić iznenadila je sasvim drukčijim potezima. Gusarice su najprije podijelile prijevoz sa Spartancima, a potom i s Pinom i Majom, s kojima su nedavno imale nesporazum oko fantoma

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Borna Kotromanić dosad se u 'Asia Expressu' više puta našla u središtu sukoba i prepirki s drugim kandidatima. Posebno je buran bio odnos Gusarica i Gazela, kojem nisu nedostajale provokacije, uzvraćanja i poruke da ratna sjekira još nije zakopana. Napetosti je bilo i nakon Pinova komentara o fantomima, koji je izazvao novi nesporazum.

icon-expand icon-close icon-close Borna, Vesna, Asia Express FOTO: RTL

Zato je iznenadio preokret u nastavku utrke, kada su Borna i Vesna čak u dva navrata odlučile podijeliti pronađeni prijevoz s konkurentima. Prvu priliku dobili su Spartanci. Borna je, međutim, odmah jasno dala do znanja da taj potez ne treba nužno tumačiti kao izraz velike velikodušnosti.

icon-expand Spartanci, Asia Express FOTO: RTL

"Objektivno ti imaš prednost kad dođete na odredište", objasnila je pred kamerama, govoreći o dogovoru koji parovi imaju među sobom kada dijele prijevoz. No na tome nije stala. Kasnije su Borna i Vesna uspjele pronaći novi prijevoz, a ovaj put odlučile su ga podijeliti s Pinom i Majom. Potez je bio zanimljiv i zbog njihova nedavnog nesporazuma oko komentara o fantomima.

icon-expand Borna, Vesna, Asia Express FOTO: RTL