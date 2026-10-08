Borna dvaput podijelila prijevoz s drugim parovima: 'S veseljem smo ih pozvali da se pridruže'

Borna Kotromanić dosad se u 'Asia Expressu' više puta našla u središtu sukoba i prepirki s drugim kandidatima. Posebno je buran bio odnos Gusarica i Gazela, kojem nisu nedostajale provokacije, uzvraćanja i poruke da ratna sjekira još nije zakopana. Napetosti je bilo i nakon Pinova komentara o fantomima, koji je izazvao novi nesporazum.
Zato je iznenadio preokret u nastavku utrke, kada su Borna i Vesna čak u dva navrata odlučile podijeliti pronađeni prijevoz s konkurentima. Prvu priliku dobili su Spartanci. Borna je, međutim, odmah jasno dala do znanja da taj potez ne treba nužno tumačiti kao izraz velike velikodušnosti.
"Objektivno ti imaš prednost kad dođete na odredište", objasnila je pred kamerama, govoreći o dogovoru koji parovi imaju među sobom kada dijele prijevoz.
No na tome nije stala. Kasnije su Borna i Vesna uspjele pronaći novi prijevoz, a ovaj put odlučile su ga podijeliti s Pinom i Majom. Potez je bio zanimljiv i zbog njihova nedavnog nesporazuma oko komentara o fantomima.
Čini se ipak da je ta epizoda ostala iza njih. "S veseljem smo ih pozvali da nam se pridruže. Veseli nas da nema nikakvih ratnih sjekira među nama", poručila je Borna.
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