Borna ga prozvala da je 'dečkić sa sindromom dive', Luciano joj odgovorio na Instagramu: 'Sljedeću sezonu...'

Napetosti među natjecateljima 'Asia Expressa' nastavile su se i izvan same utrke. Nakon što je Borna Kotromanić tijekom emisije komentirala Luciana Plazibata i rekla kako je 'dečkić sa sindromom dive', uz dodatak da je 'ona diva, a ne on', Luciano je na Instagramu odlučio odgovoriti u svom stilu.

Umjesto ozbiljnog odgovora, Luciano je objavio generiranu fotografiju na kojoj su on i Borna zajedno, a uz nju napisao: "Sljedeću sezonu Borna i ja."

No, tu nije stao. Uz dozu humora dodao je i: "I zvat ćemo se DIVE."

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.