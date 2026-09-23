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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna ga prozvala da je 'dečkić sa sindromom dive', Luciano joj odgovorio na Instagramu: 'Sljedeću sezonu...'

Nakon što je Borna u 'Asia Expressu' komentirala Luciana riječima da je 'dečkić sa sindromom dive', Luciano joj je odgovorio na svoj način. Na Instagramu je objavio generiranu fotografiju njih dvoje i najavio novu, šaljivu verziju njihovog dvojca

RTL.hr
23.09.2026 13:18

Napetosti među natjecateljima 'Asia Expressa' nastavile su se i izvan same utrke. Nakon što je Borna Kotromanić tijekom emisije komentirala Luciana Plazibata i rekla kako je 'dečkić sa sindromom dive', uz dodatak da je 'ona diva, a ne on', Luciano je na Instagramu odlučio odgovoriti u svom stilu.

Luciano Plazibat, Borna Kotromanić, Asia Express
Luciano Plazibat, Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Umjesto ozbiljnog odgovora, Luciano je objavio generiranu fotografiju na kojoj su on i Borna zajedno, a uz nju napisao: "Sljedeću sezonu Borna i ja."

No, tu nije stao. Uz dozu humora dodao je i: "I zvat ćemo se DIVE."

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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