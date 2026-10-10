Borna i Vesna dijelile prijevoz sa Zlatnim dečkima pa zapjevale: 'Kad se male ruke slože, sve se može!'

Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna, poznate kao Gusarice, u 'Asia Expressu' pokazale su da se dobro snalaze i u društvu drugih natjecatelja. Otkako su stigle u Laos prijevoz su dijelile sa Spartancima, Jokerima i Zlatnim dečkima. Zajednička vožnja s rukometašima toliko ih je razveselila da su čak i zapjevale!

Dobro raspoloženje nisu skrivale pa su tijekom vožnje zapjevale poznatu pjesmu. "Kad se male ruke slože, sve se može, sve se može...", pjevale su Borna i Vesna, očito zadovoljne svojim društvom.

Borna je pritom objasnila zašto joj posebno odgovara kada se nađe uz Zlatne dečke.

"Volimo se nekako uvijek orijentirati sa Zlatnim momcima. Kad smo im uz bok, to nas posebno veseli. Uvijek se bolje mjeriti s najboljima", komentirala je Borna.