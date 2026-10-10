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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna i Vesna dijelile prijevoz sa Zlatnim dečkima pa zapjevale: 'Kad se male ruke slože, sve se može!'

Gusarice je jako razveselilo dijeljenje prijevoza sa Zlatnim dečkima. Borna je čak objasnila kako je posebno veseli kad je njima uz bok, jer, kako kaže, treba se mjeriti s najboljima. No, oni nisu bili jedini par s kojim su se Gusarice vozile otkako je show stigao u Laos

RTL.hr
10.10.2026 16:00

Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna, poznate kao Gusarice, u 'Asia Expressu' pokazale su da se dobro snalaze i u društvu drugih natjecatelja. Otkako su stigle u Laos prijevoz su dijelile sa Spartancima, Jokerima i Zlatnim dečkima. Zajednička vožnja s rukometašima toliko ih je razveselila da su čak i zapjevale!

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Dobro raspoloženje nisu skrivale pa su tijekom vožnje zapjevale poznatu pjesmu. "Kad se male ruke slože, sve se može, sve se može...", pjevale su Borna i Vesna, očito zadovoljne svojim društvom.

Borna je pritom objasnila zašto joj posebno odgovara kada se nađe uz Zlatne dečke.

"Volimo se nekako uvijek orijentirati sa Zlatnim momcima. Kad smo im uz bok, to nas posebno veseli. Uvijek se bolje mjeriti s najboljima", komentirala je Borna.

Zlatni decki i Gusarice, Asia Express
Zlatni decki i Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Tako su Gusarice još jednom pokazale da im zajedničko putovanje s drugim natjecateljima nije strano, a ovoga puta druženje sa Zlatnim dečkima proteklo je uz pjesmu i dobro raspoloženje.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

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