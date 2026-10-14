Borna i Vesna izgubile tri duela zaredom, iznenadili ih i Savršeni! 'Gorimo na suncu i nismo ljute'

Gusarice se nisu proslavile u duelima na školskom igralištu u 'Asia Expressu'. Izgubile su čak tri puta zaredom, a posebno ih je iznenadio poraz od Savršenih, koji su tom prilikom proslavili svoju prvu pobjedu

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Natjecatelji 'Asia Expressa' odmjerili su snage u zanimljivim duelima na školskom igralištu, a lopte od ratana koje su ranije prikupljali na tržnici napokon su dobile svoju svrhu. Posebno napeto bilo je za Gusarice, Bornu Kotromanić i Vesnu, koje su upisale čak tri uzastopna poraza.

icon-expand icon-close icon-close Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Zadatak je bio jednostavan, ali zahtijevao je brzinu i spretnost. Natjecatelji su morali bacati lopte u protivnički teren, a pobjedu je odnosio par koji je nakon isteka vremena na svojoj strani imao manje lopti. Gusaricama ovaj izazov nije išao od ruke. Najprije su izgubile od Zlatnih, zatim od Jokera, a najveće iznenađenje uslijedilo je kada su ih pobijedili i Savršeni, Anastasia i Petar.

icon-expand Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Za Savršene je to bio poseban trenutak jer su napokon uspjeli doći do svoje prve pobjede, a slavlje je začinio i poljubac između Anastasije i Petra. "Ovo je naša prva pobjeda", ponosno je istaknuo Petar. Iako je Borna tijekom utrke više puta jasno pokazala koliko joj je stalo do natjecanja i pobjede, nakon tri uzastopna poraza iznenadila je svojom reakcijom. "Ono što je najvažnije, mi imamo tri poraza, gorimo na suncu i nismo ljute", poručila je Borna.

icon-expand Savršeni, Gusarice, Asia Express FOTO: RTL