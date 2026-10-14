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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna i Vesna izgubile tri duela zaredom, iznenadili ih i Savršeni! 'Gorimo na suncu i nismo ljute'

Gusarice se nisu proslavile u duelima na školskom igralištu u 'Asia Expressu'. Izgubile su čak tri puta zaredom, a posebno ih je iznenadio poraz od Savršenih, koji su tom prilikom proslavili svoju prvu pobjedu

RTL.hr
14.10.2026 21:45

Natjecatelji 'Asia Expressa' odmjerili su snage u zanimljivim duelima na školskom igralištu, a lopte od ratana koje su ranije prikupljali na tržnici napokon su dobile svoju svrhu. Posebno napeto bilo je za Gusarice, Bornu Kotromanić i Vesnu, koje su upisale čak tri uzastopna poraza.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Zadatak je bio jednostavan, ali zahtijevao je brzinu i spretnost. Natjecatelji su morali bacati lopte u protivnički teren, a pobjedu je odnosio par koji je nakon isteka vremena na svojoj strani imao manje lopti.

Gusaricama ovaj izazov nije išao od ruke. Najprije su izgubile od Zlatnih, zatim od Jokera, a najveće iznenađenje uslijedilo je kada su ih pobijedili i Savršeni, Anastasia i Petar.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Za Savršene je to bio poseban trenutak jer su napokon uspjeli doći do svoje prve pobjede, a slavlje je začinio i poljubac između Anastasije i Petra. "Ovo je naša prva pobjeda", ponosno je istaknuo Petar.

Iako je Borna tijekom utrke više puta jasno pokazala koliko joj je stalo do natjecanja i pobjede, nakon tri uzastopna poraza iznenadila je svojom reakcijom.

"Ono što je najvažnije, mi imamo tri poraza, gorimo na suncu i nismo ljute", poručila je Borna.

Savršeni, Gusarice, Asia Express
Savršeni, Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Unatoč neuspjehu na školskom igralištu, Gusarice su tako pokazale da ih ni tri poraza zaredom nisu uspjela izbaciti iz takta.

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