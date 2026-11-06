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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna i Vesna tražile prenoćište u ljekarni: 'Vraća se ona i donosi nam pilule za spavanje'

Borna i Vesna u 'Asia Expressu' pokušavale su pronaći prenoćište i u ljekarni, no njihova je mimika dovela do urnebesnog nesporazuma

RTL.hr
06.11.2026 23:00

Borna Kotromanić i Vesna Banović ponovno su nasmijale tijekom potrage za prenoćištem u 'Asia Expressu'. Gusarice su mjesto za spavanje tražile gdje god su stigle, a u jednom trenutku pomoć su pokušale pronaći i u ljekarni.

Kako ih je jezična barijera sprječavala da objasne što im treba, pokušale su se poslužiti mimikom. No ljekarnica je njihove geste shvatila na potpuno drugačiji način.

Borna, Vesna, Asia Express
Borna, Vesna, Asia Express FOTO: RTL

"Ulazimo u ljekarnu. Vidim ja, ona pozitivna. Otišla tamo, mislim si da će gledati iza apoteke, tamo bude neka sobica, neki prostor. Kad evo ti nje, ona se vraća i donosi pilule za spavanje", ispričala je Borna, nakon čega su se ona i Vesna počele smijati.

"Tako je protumačila našu mimiku kojom smo pokušavale objasniti da nama treba noćenje", dodala je Borna.

Borna, Vesna, Asia Express
Borna, Vesna, Asia Express FOTO: RTL

Umjesto kreveta za tu noć, Gusarice su tako zamalo dobile nešto sasvim drugo, a još jedan nesporazum pretvorile su u dobru zabavu.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić vesna banović
Asia Express: Zmajeva ruta

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