Borna i Vesna tražile prenoćište u ljekarni: 'Vraća se ona i donosi nam pilule za spavanje'

Borna i Vesna u 'Asia Expressu' pokušavale su pronaći prenoćište i u ljekarni, no njihova je mimika dovela do urnebesnog nesporazuma

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Borna Kotromanić i Vesna Banović ponovno su nasmijale tijekom potrage za prenoćištem u 'Asia Expressu'. Gusarice su mjesto za spavanje tražile gdje god su stigle, a u jednom trenutku pomoć su pokušale pronaći i u ljekarni. Kako ih je jezična barijera sprječavala da objasne što im treba, pokušale su se poslužiti mimikom. No ljekarnica je njihove geste shvatila na potpuno drugačiji način.

icon-expand icon-close icon-close Borna, Vesna, Asia Express FOTO: RTL

"Ulazimo u ljekarnu. Vidim ja, ona pozitivna. Otišla tamo, mislim si da će gledati iza apoteke, tamo bude neka sobica, neki prostor. Kad evo ti nje, ona se vraća i donosi pilule za spavanje", ispričala je Borna, nakon čega su se ona i Vesna počele smijati. "Tako je protumačila našu mimiku kojom smo pokušavale objasniti da nama treba noćenje", dodala je Borna.

icon-expand Borna, Vesna, Asia Express FOTO: RTL