Borna i Vesna tražile prenoćište u ljekarni: 'Vraća se ona i donosi nam pilule za spavanje'

Borna Kotromanić i Vesna Banović ponovno su nasmijale tijekom potrage za prenoćištem u 'Asia Expressu'. Gusarice su mjesto za spavanje tražile gdje god su stigle, a u jednom trenutku pomoć su pokušale pronaći i u ljekarni.
Kako ih je jezična barijera sprječavala da objasne što im treba, pokušale su se poslužiti mimikom. No ljekarnica je njihove geste shvatila na potpuno drugačiji način.
"Ulazimo u ljekarnu. Vidim ja, ona pozitivna. Otišla tamo, mislim si da će gledati iza apoteke, tamo bude neka sobica, neki prostor. Kad evo ti nje, ona se vraća i donosi pilule za spavanje", ispričala je Borna, nakon čega su se ona i Vesna počele smijati.
"Tako je protumačila našu mimiku kojom smo pokušavale objasniti da nama treba noćenje", dodala je Borna.
Umjesto kreveta za tu noć, Gusarice su tako zamalo dobile nešto sasvim drugo, a još jedan nesporazum pretvorile su u dobru zabavu.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.