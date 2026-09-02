Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Borna i Vesna uoči 'Asia Expressa' o svom rodnom gradu i opakim gusarskim genima: 'Planiramo da se tresu gaće po Aziji!'

Rođakinje Borna i Vesna na društvenim su mrežama otkrile da u utrku života ulaze kao 'Gusarice', a objašnjenje koje stoji iza njihovog imena duboko je ukorijenjeno u njihovom rodnom gradu

RTL.hr
02.09.2026 10:20

Rodice Borna Kotromanić i Vesna Banović ne samo da dijele obiteljske veze, već i ponosno nasljeđe rodnog Omiša, grada poznatog po neustrašivim gusarima. Svoje korijene vide kao ključnu prednost i najavljuju da u avanturu života ulaze bez straha, spremne pomrsiti račune konkurenciji.

Omiški geni kao tajno oružje

Povezanost Borne i Vesne seže duboko u djetinjstvo koje su provele zajedno kod djeda i bake u Omišu. Upravo ih je to iskustvo, kako kažu, oblikovalo i usadilo im duh koji planiraju pokazati na drugom kraju svijeta. Prisjećajući se slavne povijesti svoga grada, Borna s ponosom ističe: "Zna se da su omiški gusari žarili i palili u doba Mletačke Republike i da su im se svima tresli gaće od njih".

Ova povijesna crtica za njih nije samo zanimljivost, već i snažna inspiracija. Smatraju da imaju "dobar omen da osvijetle njihovu tradiciju" te je prenesu na azijsko tlo. Vesna se na to nadovezuje s jasnom i odvažnom porukom za sve svoje buduće suparnike: "Sad planiramo da se tresu gaće po Aziji, gdje god kročimo". Njihov pristup ne ostavlja mjesta sumnji - u show ne ulaze samo sudjelovati, već ostaviti trag inspiriran svojim gusarskim precima.

Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta
Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Spoj razuma i provjerene intuicije

Iako ih veže ista krv i odgoj, ove dvije dame u natjecanje ulaze s različitim, ali komplementarnim strategijama. Dok se Vesna u donošenju odluka planira oslanjati na logiku i analitičnost, Borna vjeruje u snagu svog unutarnjeg glasa.

"Što se mene tiče, mislim da je kod mene dominantan razum pa ću se voditi razumom", objašnjava Vesna svoj pristup. S druge strane, Borna kao svoj najveći adut ističe nešto sasvim drugo: "Kod mene je vrlo snažna i provjereno uspješna intuicija". Upravo bi se taj spoj hladne glave i nepogrešivog osjećaja mogao pokazati dobitnom kombinacijom za svladavanje brojnih izazova koje "Zmajeva ruta" postavlja pred natjecatelje.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Konkurencija se ne podcjenjuje

Unatoč samopouzdanju koje crpe iz svog nasljeđa, Borna i Vesna svjesne su da ih čeka težak zadatak. Prvi dojmovi o ostalim natjecateljima otkrivaju da nitko nije olako shvatio ovaj show. "Kroz ovaj kratki period što se tu družimo, mislim da su svi vrlo ozbiljno pristupili ovom showu i da su se dobro pripremili", primjećuje Vesna. Dodaje kako je još rano izdvajati favorite, no jasno je da je konkurencija jaka: "Čini mi se da ima dosta jakih parova, i s muške i sa ženske strane".

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.

asia express asia express: zmajeva ruta borna i vesna
Asia Express: Zmajeva ruta

Jedini ljubavni par 'Asia Expressa': Kako su se upoznali Anita Martinović i Aleksej Škarica?

Asia Express: Zmajeva ruta

Luciano iz 'Asia Expressa' odlučio se na drastičan korak i potpuno promijenio imidž: 'Moja mama kaže da je O.K.!'

Moglo bi te zanimati

Luciano iz 'Asia Expressa' odlučio se na drastičan korak i potpuno promijenio imidž: 'Moja mama kaže da je O.K.!'

Što se u Aziji može kupiti za jedan euro? Toliko će dnevno imati natjecatelji 'Asia Expressa'

Atraktivne 'Gazele' ulaze u 'Asia Express', evo zašto im savršeno pristaje nadimak: 'Jedna je razum, druga čista emocija'

Sjećate li se kako je izgledala u 'Dvornikovima'? Ella stiže u 'Asia Express', a od njezinih početaka prošlo je 20 godina

Jezik će biti teško savladati, ali Pino Pingvino ima jasnu taktiku za 'Asia Express': 'Planiramo koristiti pantomimu, to je univerzalni jezik'

Pino Pingvino bez mobitela i Borna Kotromanić bez luksuza: 'Asia Express' donosi avanturu života

Pročitaj na Net.hr
Uz slavne goste oženio se Finneas O'Connell, brat Billie Eilish koja je preuzela ulogu matičarke
Dragana Mićalović spremna za Tenerife: Otkrila što nosi na otok, a nije odjeća
Bivši 'Gospodin savršeni' Petar Rašić u spotu libanonske megazvijezde
Karlovac je bio prepun ljepotica, ali zbog ove dvije Petar Grašo je pao u drugi plan
Thompsonova supruga pokazala što radi u slobodno vrijeme: 'Kad narastem, bit ću dijete'
Izgrebali zvijezdu Dolly Parton samo tjedan dana nakon njezine smrti, fanovi bijesni
Nataša Janjić Medančić pokazala gdje ju je muž odveo: 'Mene je stvarno lako na sve nagovoriti'
Selenu Gomez suprug snimio golu na jahti pa objavio video: Fanovi poludjeli
Brojne ljepotice zablistale na Danima piva: Pogledajte tko je privukao najviše pogleda
Poznata glumica izbačena iz hotela nakon bizarnog ispada u predvorju