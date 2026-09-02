Borna i Vesna uoči 'Asia Expressa' o svom rodnom gradu i opakim gusarskim genima: 'Planiramo da se tresu gaće po Aziji!'

Rođakinje Borna i Vesna na društvenim su mrežama otkrile da u utrku života ulaze kao 'Gusarice', a objašnjenje koje stoji iza njihovog imena duboko je ukorijenjeno u njihovom rodnom gradu

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Rodice Borna Kotromanić i Vesna Banović ne samo da dijele obiteljske veze, već i ponosno nasljeđe rodnog Omiša, grada poznatog po neustrašivim gusarima. Svoje korijene vide kao ključnu prednost i najavljuju da u avanturu života ulaze bez straha, spremne pomrsiti račune konkurenciji.

Omiški geni kao tajno oružje

Povezanost Borne i Vesne seže duboko u djetinjstvo koje su provele zajedno kod djeda i bake u Omišu. Upravo ih je to iskustvo, kako kažu, oblikovalo i usadilo im duh koji planiraju pokazati na drugom kraju svijeta. Prisjećajući se slavne povijesti svoga grada, Borna s ponosom ističe: "Zna se da su omiški gusari žarili i palili u doba Mletačke Republike i da su im se svima tresli gaće od njih". Ova povijesna crtica za njih nije samo zanimljivost, već i snažna inspiracija. Smatraju da imaju "dobar omen da osvijetle njihovu tradiciju" te je prenesu na azijsko tlo. Vesna se na to nadovezuje s jasnom i odvažnom porukom za sve svoje buduće suparnike: "Sad planiramo da se tresu gaće po Aziji, gdje god kročimo". Njihov pristup ne ostavlja mjesta sumnji - u show ne ulaze samo sudjelovati, već ostaviti trag inspiriran svojim gusarskim precima.

icon-expand icon-close icon-close Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Spoj razuma i provjerene intuicije

Iako ih veže ista krv i odgoj, ove dvije dame u natjecanje ulaze s različitim, ali komplementarnim strategijama. Dok se Vesna u donošenju odluka planira oslanjati na logiku i analitičnost, Borna vjeruje u snagu svog unutarnjeg glasa. "Što se mene tiče, mislim da je kod mene dominantan razum pa ću se voditi razumom", objašnjava Vesna svoj pristup. S druge strane, Borna kao svoj najveći adut ističe nešto sasvim drugo: "Kod mene je vrlo snažna i provjereno uspješna intuicija". Upravo bi se taj spoj hladne glave i nepogrešivog osjećaja mogao pokazati dobitnom kombinacijom za svladavanje brojnih izazova koje "Zmajeva ruta" postavlja pred natjecatelje.

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