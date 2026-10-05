Borna i Vesna već planiraju kad će Anastasiju i Petra nominirati za ispadanje: 'Ne odmah, idući tjedan'

Dolazak Anastasije i Petra u Asia Express' odmah je otvorio i taktička pitanja među ostalim parovima. Borna i Vesna već su počele razmišljati o tome kada bi novi par mogle nominirati za utrku za ispadanje, no zasad im, čini se, žele dati malo vremena.

Borna je jasno rekla da ih nema namjeru nominirati odmah, nego tek idući tjedan. Vesna je, međutim, bila nešto opreznija u procjeni. "Želim im pružiti priliku. Ne želim unaprijed reći da ću glasati za njih. Tu se svaki dan mijenjaju odnosi", zaključila je.

A onda je dodala rečenicu koja je Bornu očito zatekla. "Možda će malo maknuti fokus s nas ako Boba uspije ukrotiti jezik", rekla je Vesna, nakon čega je Borna odmah promijenila izraz lica.

Gusarice su tako već na početku nove etape pokazale da itekako razmišljaju nekoliko koraka unaprijed. Novi par mogao bi im, barem privremeno, biti i taktički koristan ako pažnja drugih kandidata više ne bude usmjerena prvenstveno na njih.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.