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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna i Vesna već planiraju kad će Anastasiju i Petra nominirati za ispadanje: 'Ne odmah, idući tjedan'

Savršeni su tek stigli u Asia Express', a Gusarice već razmišljaju što njihov dolazak znači za buduće nominacije. Borna ima prilično jasan plan, dok je Vesna jednom opaskom pokazala da u novom paru možda vidi i neočekivanu prednost za njih dvije

RTL.hr
05.10.2026 22:30

Dolazak Anastasije i Petra u Asia Express' odmah je otvorio i taktička pitanja među ostalim parovima. Borna i Vesna već su počele razmišljati o tome kada bi novi par mogle nominirati za utrku za ispadanje, no zasad im, čini se, žele dati malo vremena.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Borna je jasno rekla da ih nema namjeru nominirati odmah, nego tek idući tjedan. Vesna je, međutim, bila nešto opreznija u procjeni. "Želim im pružiti priliku. Ne želim unaprijed reći da ću glasati za njih. Tu se svaki dan mijenjaju odnosi", zaključila je.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

A onda je dodala rečenicu koja je Bornu očito zatekla. "Možda će malo maknuti fokus s nas ako Boba uspije ukrotiti jezik", rekla je Vesna, nakon čega je Borna odmah promijenila izraz lica.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

Gusarice su tako već na početku nove etape pokazale da itekako razmišljaju nekoliko koraka unaprijed. Novi par mogao bi im, barem privremeno, biti i taktički koristan ako pažnja drugih kandidata više ne bude usmjerena prvenstveno na njih.

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asia express gusarice savršeni
Asia Express: Zmajeva ruta

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