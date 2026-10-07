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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna iskreno za RTL.hr o svom putovanju u 'Asia Expressu': 'Igrale smo za sebe, ali ne protiv drugih, ma što netko mislio'

Nakon što je 'Asia Express' napustio Kambodžu, Borna se u razgovoru za RTL.hr osvrnula na stanovnike te zemlje, odnose s drugim natjecateljima, izazove koje je prošla s Vesnom i trenutke koji su joj se posebno urezali u pamćenje

RTL.hr
07.10.2026 07:00

Dok se avantura 'Asia Expressa' nastavlja u Laosu, Borna Kotromanić se za RTL.hr prisjetila iskustva iz Kambodže, susreta s lokalnim stanovništvom, odnosa s drugim parovima te izazova koji su nju i Vesnu obilježili tijekom dosadašnje utrke.

Što Vas je kod Kambodže najviše oduševilo?

Kambodža nas je prekrasno primila, širom nam otvorila svoja srca preko divnih ljudi koji su nas s lakoćom i puno povjerenja primali u svoj dom, napojili nas i nahranili nas, i ujutro i navečer, te nas vozili mimo svojih destinacija. Na tome smo im beskrajno zahvalni.

Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express
Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

Planirate li opet posjetiti ovu zemlju?

Voljeli bi se svakako ponovno vratiti, pogotovo kod onih obitelji koje su nam se najdublje urezale u srce. Mislim svaki put kad se desi jedna takva srdačna interakcija da čovjek jedan dio sebe ostavi tamo. Tako je jedan dio mene ostao u Kambodži i sigurna sam da ću se vratiti. A voljela bih možda i ta neka iskustva staviti na papir i potkrijepiti fotografijama.

Tko Vam je od ostalih natjecateljskih parova najviše sjeo?

Gusarice su nekako najviše rezonirale sa Zlatnim dečkima. Dosta smo se družili s Robertom, Lucianovim tatom. To su nekako bili ljudi s više životnog iskustva i životnim pričama koje su Vesni i meni bile interesantne. Smatrale smo da od njih možemo nešto naučiti i da će nam pomoći da postanemo bolje u samom natjecanju. I to je doista bilo tako.

Zlatni decki i Gusarice, Asia Express
Zlatni decki i Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Čujete li se s nekima i danas?

Još uvijek se čujemo sa Zlatnim dečkima. Rekla bih da smo nekako najviše imali strategiju kao oni, prekaljeni i iskusni sportaši. Čujem se i s Nikom.

Tko Vam od ostalih parova nije odgovarao?

Igrale smo za sebe, ali ne protiv drugih, ma što netko mislio o našem uspjehu. Zaista, nismo nikog gazile, ali se nismo s nikim ni slizale.

Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express
Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

Za Vas je ovo bila prije svega utrka?

Ja sam otišla u show psihički i fizički spremna za jednu zahtjevnu utrku u ekstremnim uvjetima u skladu s onim uputama što sam dobila, što me tamo čeka i u skladu s onim što sam uspjela vidjeti kako je to izgledalo u dosad snimljenim epizodama u drugim državama. Nisam išla u show poput Big Brothera da se družim s drugim ljudima niti bih zato ostavila svoja četiri sina i dva unuka, da se negdje idem druškati i zabavljati na tako jedan duži vremenski period. Smatrala sam da je ovo jedan ozbiljan projekt u kojem zaista želim pokazati svojoj djeci da nisam razmažena, da sam disciplinirana i izdržljiva. A prijatelja imam dovoljno i ne smatram nužno da se nekome moram svidjeti ako me ta osoba nije ničim zainteresirala niti inspirirala.

Koliko se Borna koju gledamo na televiziji razlikuje od Borne kakva je privatno?

Mislim da je Borna koju vidite u showu ista ona Borna koju poznaju ljudi i privatno. To znači – osoba koja ima svoj film, svoj sustav vrijednosti, ne treba druge da joj kažu tko je i što je. Mogu biti itekako zeznuta, a rekla bih čak i opasna za one koji prema meni nastupaju bez minimalne doze poštovanja. To ne dopuštam ni u privatnom ni u poslovnom životu.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

Što znači da možete biti opasna?

Govorim istinu, zalažem se za pravdu, ali tko mi potčkalji nogu ili to pokuša, sigurno ću mu uzvratiti na svoj način, sigurno ne blaže. A moja Vesna će nekad reći – ne moraš baciti bombu na mrava. Možda je u pravu, ali rekla bih – nekad i moraš. Ili bombu ili DDT.

Postoji li nešto što ste tijekom snimanja napravili ili rekli, a danas biste, nakon što ste vidjeli epizode, drukčije?

Možda ćete se iznenaditi, ali sinovi su mi rekli da sam u nekim situacijama trebala biti još i žešća. I možda je bilo nekih situacija u kojima smo mi možda pokušale igrati na miroljubivu kartu, ali u osnovi sada shvaćam – kad ti jednom pokaže netko tko je, ne treba ga dalje pomilovati, nego treba odraditi strategiju adekvatno prema onome što ti je osoba pokazala do samoga kraja i tako ćeš si uštedjeti mnogo energije.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

Kad se podvuče crta, kakav je dojam na Vas ostavio 'Asia Expresss'?

Ono na što sam posebno ponosna jest da sam ulaskom u show opravdala povjerenje koje mi je dala moja obitelj, da ih napustim na toliko vremena, drugo – da sam ispunila vlastita očekivanja, tako se dobro snalazivši u tako ekstremnim situacijama i vrlo zahvalna što me Bog pratio, što sam imala toliko sreće i što mi je pruženo toliko ljubavi od lokalnog stanovništva. Također mi je drago da sam svojom osobnošću doprinijela većoj gledanosti 'Asia Expressa'. Tako da iz moje perspektive – bingo!

Rekli ste da želite još nešto dodati...

Za kraj moram dodati da sam jako ponosna četiri ruže koje nam je u Večernjem listu dodijelila televizijska kritičarka Stella Lechpammer koja je show proglasila jednim od najboljih avanturističkih showova ikad i sretna sam da je moja procjena da ulazim u jedan ozbiljan projekt bila ispravna i ponosna sam što sam u njemu sudjelovala i doprinijela njegovom uspjehu, gledanosti i popularnosti. I sutra bih ponovno ušla u ovu utrku života na Zmajevoj ruti.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

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