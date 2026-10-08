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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna je Gazelama namjerno pokazala krivi smjer: 'Još im nisam vratila milo za drago'

Katarina Mamić nadala se da će boksačke rukavice biti 'zadnja runda' sukoba s Gusaricama, no Borna Kotromanić očito ima drukčije planove. Gazelama je namjerno pokazala pogrešan smjer, a potom poručila da im još nije vratila milo za drago

RTL.hr
08.10.2026 07:00

Čini se da se 'zadnja runda' između Gazela i Gusarica ipak neće tako brzo završiti. Nakon što su Gazele osvojile amulet i vremensku prednost za nastavak utrke u 'Asia Expressu', Katarina Mamić poručila je kako se nada da će boksačke rukavice koje su dodijelile Borni označiti kraj njihova sukoba. No Borna Kotromanić očito još nije bila spremna zakopati ratnu sjekiru.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Gazele su, unatoč prednosti, ubrzo zapele. Nisu uspijevale pronaći prijevoz, a neko su vrijeme, čini se, pokušavale stopirati u pogrešnom smjeru.

Borna je poslije priznala da za to nije bila zaslužna slučajnost. "Pokazale smo krivi smjer, za koji su se Gazelice očito zapikirale. One su krenule stopirati u pogrešnom smjeru", rekla je.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

A potom jasno dala do znanja da njihov međusobni obračun za nju još nije gotov. "Još im nisam vratila milo za drago...", dodala je Borna.

Samo malo ranije Katarina je izrazila nadu da će kazna s boksačkim rukavicama biti zadnja runda" njihova fajta. Sudeći prema Borninu potezu i poruci, primirje između Gazela i Gusarica ipak će morati pričekati.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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