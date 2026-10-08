Borna je Gazelama namjerno pokazala krivi smjer: 'Još im nisam vratila milo za drago'

Katarina Mamić nadala se da će boksačke rukavice biti 'zadnja runda' sukoba s Gusaricama, no Borna Kotromanić očito ima drukčije planove. Gazelama je namjerno pokazala pogrešan smjer, a potom poručila da im još nije vratila milo za drago

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Čini se da se 'zadnja runda' između Gazela i Gusarica ipak neće tako brzo završiti. Nakon što su Gazele osvojile amulet i vremensku prednost za nastavak utrke u 'Asia Expressu', Katarina Mamić poručila je kako se nada da će boksačke rukavice koje su dodijelile Borni označiti kraj njihova sukoba. No Borna Kotromanić očito još nije bila spremna zakopati ratnu sjekiru.

icon-expand icon-close icon-close Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Gazele su, unatoč prednosti, ubrzo zapele. Nisu uspijevale pronaći prijevoz, a neko su vrijeme, čini se, pokušavale stopirati u pogrešnom smjeru. Borna je poslije priznala da za to nije bila zaslužna slučajnost. "Pokazale smo krivi smjer, za koji su se Gazelice očito zapikirale. One su krenule stopirati u pogrešnom smjeru", rekla je.

icon-expand Gusarice, Asia Express FOTO: RTL