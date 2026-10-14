Borna je ranije nominirala Gazele zbog izgleda, a sada im plješće: 'Svaka čast, briljantno!'

Katarina i Luna osvojile su drugi amulet u 'Asia Expressu', vrijedan čak 2000 eura! Njihov uspjeh pohvalila je i Borna Kotromanić, no pritom se ponovno otvorila tema njezine nekadašnje nominacije Gazela i komentara o njihovu izgledu

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Gazele su još jednom dokazale da su ozbiljne kandidatkinje za pobjedu u 'Asia Expressu'. Osvojile su svoj drugi amulet, a uspjeh je bio još veći jer je ovoga puta njegova vrijednost bila dvostruka, odnosno 2000 eura. Njihov rezultat oduševio je i ostale natjecatelje, a posebno Bornu Kotromanić, koja nije štedjela riječi hvale. "Gazele su stvarno opravdale svoje ime. Nadmašile su sebe i sva naša očekivanja", poručila je Borna.

icon-expand icon-close icon-close Borna, Asia Express FOTO: RTL

Ipak, nije propustila priliku podsjetiti ih na trenutak kada je započeo njihov sukob u showu. Naime, Borna je svojedobno kaznila Gazele uz obrazloženje da su zgodne i da će se zbog toga lako snaći u utrci. Ta je izjava tada zasmetala Katarini i Luni, a čini se da je ni sada nisu zaboravile. "Jesam li ja vjerovala da je vaš potencijal neostvaren u prvom ciklusu?", upitala ih je Borna, aludirajući na svoju tadašnju procjenu njihovih sposobnosti.

icon-expand Gazele, Asia Express FOTO: RTL