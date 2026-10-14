Borna je ranije nominirala Gazele zbog izgleda, a sada im plješće: 'Svaka čast, briljantno!'

Gazele su još jednom dokazale da su ozbiljne kandidatkinje za pobjedu u 'Asia Expressu'. Osvojile su svoj drugi amulet, a uspjeh je bio još veći jer je ovoga puta njegova vrijednost bila dvostruka, odnosno 2000 eura. Njihov rezultat oduševio je i ostale natjecatelje, a posebno Bornu Kotromanić, koja nije štedjela riječi hvale.
"Gazele su stvarno opravdale svoje ime. Nadmašile su sebe i sva naša očekivanja", poručila je Borna.
Ipak, nije propustila priliku podsjetiti ih na trenutak kada je započeo njihov sukob u showu. Naime, Borna je svojedobno kaznila Gazele uz obrazloženje da su zgodne i da će se zbog toga lako snaći u utrci. Ta je izjava tada zasmetala Katarini i Luni, a čini se da je ni sada nisu zaboravile.
"Jesam li ja vjerovala da je vaš potencijal neostvaren u prvom ciklusu?", upitala ih je Borna, aludirajući na svoju tadašnju procjenu njihovih sposobnosti.
"Istina, ali ne na konto toga kako je izgledalo. Jedino zbog dugih nogu", uzvratila joj je Luna. Ipak, fokus je ostao na trenutnom uspjehu Gazela.
"Svaka čast, briljantno!", zaključila je Borna i zapljeskala Gazelama.
A nakon osvajanja drugog amuleta Gazele su svjesne da će ih ostali natjecatelji sada možda gledati drukčijim očima. "Sad smo prijetnja. Sad će nas ljudi početi gledati kao prijetnju", zaključila je Luna.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.