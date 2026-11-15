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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić grcala u suzama zbog ispadanja Zlatnih dečki: 'Bila mi je čast boriti se rame uz rame s njima'

Ispadanje Zlatnih dečki iz 'Asia Expressa' izazvalo je snažne emocije među natjecateljima, a posebno je teško palo Borni Kotromanić. Dok su se opraštali od svojih suparnika, Borna nije mogla suspregnuti suze, a Luciano ju je grlio i tješio

RTL.hr
15.11.2026 07:00

Odlazak Zlatnih dečki iz 'Asia Expressa' teško je pogodio ostale natjecatelje, a njihov oproštaj protekao je u suzama i snažnim emocijama. Posebno potresena bila je Borna Kotromanić, koja nije mogla sakriti koliko joj je teško pao njihov odlazak.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Borna je grcala u suzama dok su se kandidati opraštali od Zlatnih dečki, a emocije su je dodatno svladale kada su upravo njezinu timu odlučili predati svoje amulete. Luciano ju je pritom grlio i pokušavao utješiti.

"Bila mi je čast boriti se rame uz rame uz njih, sprijateljiti se s njima. I znam koliko su izgarali, koliko su sebe dali. To uvijek cijenim kod čovjeka i mislim da su digli standard cijele utrke svojim prisustvom i načinom na koji su u njoj sudjelovali", poručila je emotivna Borna.

Borna, Luciano, Asia Express
Borna, Luciano, Asia Express FOTO: RTL

Njezine riječi pokazale su koliko su joj Zlatni dečki značili tijekom natjecanja. Iako su u 'Asia Expressu' bili suparnici, među njima se razvilo prijateljstvo, a oproštaj je Borni pao posebno teško.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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