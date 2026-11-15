Borna Kotromanić grcala u suzama zbog ispadanja Zlatnih dečki: 'Bila mi je čast boriti se rame uz rame s njima'

Odlazak Zlatnih dečki iz 'Asia Expressa' teško je pogodio ostale natjecatelje, a njihov oproštaj protekao je u suzama i snažnim emocijama. Posebno potresena bila je Borna Kotromanić , koja nije mogla sakriti koliko joj je teško pao njihov odlazak.

Borna je grcala u suzama dok su se kandidati opraštali od Zlatnih dečki, a emocije su je dodatno svladale kada su upravo njezinu timu odlučili predati svoje amulete. Luciano ju je pritom grlio i pokušavao utješiti.

"Bila mi je čast boriti se rame uz rame uz njih, sprijateljiti se s njima. I znam koliko su izgarali, koliko su sebe dali. To uvijek cijenim kod čovjeka i mislim da su digli standard cijele utrke svojim prisustvom i načinom na koji su u njoj sudjelovali", poručila je emotivna Borna.