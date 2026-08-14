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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić i njezina rođakinja Vesna Banović donose glamur u azijsku divljinu: 'Došle smo pobijediti!'

Može li glamur opstati usred azijske divljine? Borna Kotromanić (55) uskoro će doznati. Poduzetnica, autorica i jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih javnih osoba pridružuje se RTL-ovu avanturističkom spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta', a društvo će joj praviti njezina rođakinja, uspješna filmska i televizijska producentica Vesna Banović (45)

RTL.hr
14.08.2026 09:05

Iako različitih životnih stilova, povezuje ih nešto puno snažnije od svega što ih čeka u ovoj utrci - obitelj. Mi smo više kao Tarzan i Jane tip rodica", kroz smijeh kaže Vesna i nastavlja: Puno smo vremena provodile zajedno u Omišu, a i danas sam uvijek uz nju i čuvam joj leđa. Pratit ću je u stopu tijekom ove nevjerojatne utrke."

Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta
Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Premda javnost Bornu povezuje s elegancijom, dizajnerskom modom i nepogrešivim osjećajem za stil, ona ističe da pravi luksuz nema nikakve veze s materijalnim. Živjeti dobro nije luksuz. To je stanje uma. To je moj mir", kaže ponosna majka četvero djece i baka koja je godinama gradila život u skladu s vlastitim pravilima.

Ipak, priznaje da se jednom izazovu baš i ne veseli. Ne funkcioniram najbolje kad sam gladna ili neispavana." Srećom, uz nju će biti Vesna - pustolovnog duha, predana budistica i velika ljubiteljica sporta, koja je već proputovala i istražila velik dio Azije.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

Kao velike ljubiteljice životinja, rođakinje su svjesne da bi ih hrana i kulturne razlike na putovanju kroz Aziju mogle odvesti daleko izvan njihove zone komfora.

Njihova je avantura, zapravo, počela još prije nego što su se ukrcale u avion. Dok je praktična Vesna spakirala švicarski nožić, opremu za boravak na otvorenom i sve što bi im moglo zatrebati za preživljavanje, Bornin se kovčeg ubrzo napunio pomno odabranim odjevnim kombinacijama.

No iza besprijekornog stila, krije se tvrdoglava odlučnost. Borna kaže da u 'Asia Express' ulazi samo s jednim ciljem. Više vjerujem u Boga nego u samu sebe. U 'Asia Express' idem pobijediti!"

Vesna, Asia Express
Vesna, Asia Express FOTO: RTL

Mogu li obiteljska povezanost, izdržljivost i doza glamura ove dvije žene odvesti sve do cilja? Doznajte ovog rujna na RTL-u u 'Asia Expressu: Zmajeva ruta'.

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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić i Vesna Banović kreću u avanturu života u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

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Borna Kotromanić i Vesna Banović kreću u avanturu života u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

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Borna Kotromanić i rođakinja Vesna Banović donose glamur u divljinu: 'Došle smo pobijediti'
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Borna Kotromanić i Vesna Banović pridružuju se 'Asia Express: Zmajeva ruta'