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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić i Vesna Banović kreću u avanturu života u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Poduzetnica i autorica Borna Kotromanić te filmska i televizijska producentica Vesna Banović novi su natjecateljski par koji ulazi u RTL-ov avanturistički spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta'

RTL.hr
13.08.2026 21:30
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Asia Express: Zmajeva ruta

O čemu se radi u novom RTL-ovom spektaklu 'Asia Express'? Nema scenarija i nema milosti!

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