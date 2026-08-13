Asia Express: Zmajeva ruta
Borna Kotromanić i Vesna Banović kreću u avanturu života u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta'
Poduzetnica i autorica Borna Kotromanić te filmska i televizijska producentica Vesna Banović novi su natjecateljski par koji ulazi u RTL-ov avanturistički spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta'
Asia Express: Zmajeva ruta
O čemu se radi u novom RTL-ovom spektaklu 'Asia Express'? Nema scenarija i nema milosti!
Moglo bi te zanimati
Zlatni olimpijci Kaleb i Šprem kreću u avanturu života bez ikakvog plana: 'Nemamo ideju što nas čeka!'
Antonija Blaće o novom spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Sve u tom showu je kao skrojeno za mene'
Predivna Antonija Blaće ponovno oduševila osmijehom: Uskoro preuzima voditeljsku palicu spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta'
Zlatni olimpijci kreću u 'Asia Express': 'Mi smo uigran dvojac'
Znate li da će kandidati 'Asia Expressa' imati samo 1 euro dnevno? Pred njima su tisuće kilometara i tri zemlje, a moraju stići od Kambodže do Tajlanda
O čemu se radi u novom RTL-ovom spektaklu 'Asia Express'? Nema scenarija i nema milosti!
Pročitaj na Net.hr