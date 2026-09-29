Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić i Vesna zapele u utrci 'Asia Expressa': 'I najboljima se događaju greške'

Borna Kotromanić i njezina rodica u novoj epizodi 'Asia Expressa' odlučile su krenuti vlastitim putem i zadatke rješavati drugačijim redoslijedom od ostalih timova. Ipak, njihova odluka ubrzo je donijela dozu nesigurnosti, a dodatni problem stvorila im je i potraga za prijevozom

RTL.hr
29.09.2026 14:00

Utrka u novom tjednu kroz Aziju za Bornu Kotromanić i njezinu rodicu nije krenula onako glatko kako su zamislile. Dok su ostali kandidati tri dobivena zadatka rješavali redoslijedom koji im je bio zadan, njih dvije odlučile su isprobati drugačiju taktiku.

Cijelo su vrijeme preispitivale jesu li donijele dobru odluku. Nesigurnost je dodatno porasla kada su se našle na cesti i shvatile da prijevoz neće biti lako pronaći.

Gusarice, Asia Expressa
Gusarice, Asia Expressa FOTO: RTL

Nakon brojnih pokušaja da zaustave vozilo koje bi ih odvelo prema cilju, Borna je priznala da su možda pogriješile u procjeni.

Došle smo na krivu cestu i jednostavno preuzimamo odgovornost za to. Nije nitko savršen. I najboljima se dešavaju greške", rekla je Borna.

Gusarice, Asia Expressa
Gusarice, Asia Expressa FOTO: RTL

Unatoč problemima, Borna i njezina rodica nisu odustajale, već su pokušavale pronaći rješenje i nastaviti utrku.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

borna kotromanić asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

Ella Dvornik odustala od zadatka zbog Ines: 'Znam da nećeš jesti, idemo u kaznu'

Asia Express: Zmajeva ruta

Obožavatelj iz Rumunjske platio hotel dvama timovima, a tarantule bi za neke mogle biti točka pucanja: 'Idem umrijeti!'

Moglo bi te zanimati

Katarina Mamić objavila fotogaleriju iz 'Asia Expressa': Unatoč okršaju mjesta se našlo i za Bornu Kotromanić

Luciano Plazibat za RTL.hr o Borninom komentaru i sukobu sa Zlatnim dečkima: 'Iznenadiš se kakav je to tip osobe'

Ella Dvornik usporedila Pina i Maju sa sobom i Meštrom: 'On je moj dečko koji mi nije dečko'

Borna Kotromanić je tek s 15 godina naučila voziti bicikl: 'Neću žrtvovati azijsku trku zbog jutarnje vožnje'

Kaleb u 'Asia Expressu' ne brine za zadah: 'Ovo je moj idealan odmor - deset dana bez žene, da se najedem češnjaka'

Zlatni dečki osvojili treći amulet u 'Asia Expressu', Pino priznao: 'Jako je teško igrati protiv njih'

Pročitaj na Net.hr
Jennifer Lopez pokazala glamurozni makeup u seksi negližeu i nakitu koji vrijedi milijune
Otkriveni detalji ispraćaja Presleyja Gerbera: Obitelj želi intiman oproštaj
Od minica do vrtoglavih potpetica: Ovih 25 dama je 'zapalilo' zagrebačku špicu u rujnu
Još uvijek se istražuje smrt supruge proslavljenog nogometaša koja je umrla dva dana nakon poroda
Nije joj lako: Blanka Vlašić nasmijala videom koji će razumjeti svaka mama
Obožavatelj iz Rumunjske platio hotel dvama timovima, a tarantule bi mogle biti točka pucanja
Ljupka i kćeri bodrile Mihaela Mikića na maratonu: 'Natjeraju nas da trčimo, onda čekaju'
Katarina doznaje za Domazetovu smrt, a Zora upoznaje šarmantnog glazbenika Marina
Amar Bukvić o tragičnom kraju Tome Domazeta: 'Imao je toliko tajni, to je bila njegova ljepota'
Kič na najjače: Golišave ljepotice, Vuco i Alka na izboru kraljice koji se i danas pamti