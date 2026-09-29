Borna Kotromanić i Vesna zapele u utrci 'Asia Expressa': 'I najboljima se događaju greške'

Utrka u novom tjednu kroz Aziju za Bornu Kotromanić i njezinu rodicu nije krenula onako glatko kako su zamislile. Dok su ostali kandidati tri dobivena zadatka rješavali redoslijedom koji im je bio zadan, njih dvije odlučile su isprobati drugačiju taktiku.

Cijelo su vrijeme preispitivale jesu li donijele dobru odluku. Nesigurnost je dodatno porasla kada su se našle na cesti i shvatile da prijevoz neće biti lako pronaći.