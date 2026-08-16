Borna Kotromanić ide na pobjedu u show 'Asia Express: Zmajeva ruta', ali priznaje da ima jednu slabu točku

Može li elegancija opstati u azijskoj divljini? Poznata poduzetnica i autorica Borna Kotromanić (55) ulazi u RTL-ov spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta', a u najtežoj utrci dosad pridružuje joj se rođakinja, filmska i televizijska producentica Vesna Banović

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Pripreme za odlazak na drugi kraj svijeta jasno su pokazale koliko su dvije rođakinje različite. Praktična Vesna – predana budistica, ljubiteljica sporta i iskusna putnica koja je već obišla velik dio Azije – u svoj je ruksak spakirala opremu za boravak na otvorenom i švicarski nožić. S druge strane, Bornin se kovčeg ubrzo napunio pomno odabranom odjećom. Unatoč tome, obje su svjesne da bi ih egzotična hrana i kulturne razlike mogle izbaciti iz zone komfora, osobito jer su obje velike ljubiteljice životinja.

icon-expand Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

"Tarzan i Jane" protiv gladi i neispavanosti

Unatoč različitim životnim stilovima, povezuju ih obiteljske veze i uspomene na odrastanje i zajedničke dane u Omišu. Vesna kroz smijeh opisuje njihov odnos riječima da su "Tarzan i Jane tip rodica" te ističe kako je tu da Borni u svakom trenutku čuva leđa i prati je u stopu. Ta će joj podrška na terenu biti ključna, jer Borna iskreno priznaje svoju najveću slabu točku: "Ne funkcioniram najbolje kad sam gladna ili neispavana."

icon-expand Borna, Asia Express FOTO: RTL

Mir u duši i odlučnost na terenu