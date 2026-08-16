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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić ide na pobjedu u show 'Asia Express: Zmajeva ruta', ali priznaje da ima jednu slabu točku

Može li elegancija opstati u azijskoj divljini? Poznata poduzetnica i autorica Borna Kotromanić (55) ulazi u RTL-ov spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta', a u najtežoj utrci dosad pridružuje joj se rođakinja, filmska i televizijska producentica Vesna Banović

RTL.hr
16.08.2026 07:00

Pripreme za odlazak na drugi kraj svijeta jasno su pokazale koliko su dvije rođakinje različite. Praktična Vesna – predana budistica, ljubiteljica sporta i iskusna putnica koja je već obišla velik dio Azije – u svoj je ruksak spakirala opremu za boravak na otvorenom i švicarski nožić. S druge strane, Bornin se kovčeg ubrzo napunio pomno odabranom odjećom. Unatoč tome, obje su svjesne da bi ih egzotična hrana i kulturne razlike mogle izbaciti iz zone komfora, osobito jer su obje velike ljubiteljice životinja.

Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta
Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

"Tarzan i Jane" protiv gladi i neispavanosti

Unatoč različitim životnim stilovima, povezuju ih obiteljske veze i uspomene na odrastanje i zajedničke dane u Omišu. Vesna kroz smijeh opisuje njihov odnos riječima da su "Tarzan i Jane tip rodica" te ističe kako je tu da Borni u svakom trenutku čuva leđa i prati je u stopu. Ta će joj podrška na terenu biti ključna, jer Borna iskreno priznaje svoju najveću slabu točku: "Ne funkcioniram najbolje kad sam gladna ili neispavana."

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

Mir u duši i odlučnost na terenu

Iako je javnost primarno percipira kroz eleganciju i dizajnersku modu, ova majka četvero djece i baka naglašava da za nju pravi luksuz nije materijalan, već predstavlja unutarnji mir i stanje uma. No iza prepoznatljivog stila krije se nepokolebljiv natjecateljski duh. Borna u borbu za pobjedu ulazi bez oklevanja i s jasnim stavom: "Više vjerujem u Boga nego u samu sebe. U 'Asia Express' idem pobijediti!"

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Asia Express: Zmajeva ruta

Pogledajte kako će se Borna i Vesna snaći na 'Zmajevoj ruti': Pred njima je najteža avantura do sada!

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