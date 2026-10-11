Borna Kotromanić ima odgovor na sve! Prisjetite se njezinih najupečatljivijih izjava iz 'Asia Expressa'

Borna Kotromanić od samog početka 'Asia Expressa' pokazala je da nema problema s time da jasno i glasno kaže što misli. Bilo da je riječ o natjecateljskoj strategiji, odnosima s drugim parovima ili svakodnevnim izazovima, Borna uvijek pronađe način da iznese svoje viđenje situacije

icon-close

Borna Kotromanić jedna je od natjecateljica 'Asia Expressa' čije izjave rijetko prolaze nezapaženo. Zajedno s rodicom Vesnom Banović, s kojom čini tim Gusarica, prolazi kroz brojne izazove, a pritom ne skriva svoje mišljenje o drugim kandidatima, njihovim postupcima i samoj utrci. Od zanimljivih životnih zaključaka do britkih komentara, Borna je dosad izgovorila nekoliko rečenica koje su posebno privukle pozornost.

'Tko nosi, ne prosi'

Na samom početku avanture, kada je Borna imala problema sa zatvaranjem svojih prepunih kofera, jednostavno je objasnila zašto je ponijela toliko stvari. "Ja sam ponijela sve, jer tko nosi, ne prosi", zaključila je tada.

'Sitni igrači tako razmišljaju'

Bornin način komunikacije s ostalim natjecateljima često je tema razgovora između nje i Vesne. Kada ju je rodica upitala misli li da bi im bilo lakše kada ne bi bila toliko gruba prema drugima, Borna je imala spreman odgovor. "Sitni igrači tako razmišljaju", poručila joj je. Vesna je pokušala objasniti da im sukobi nepotrebno otežavaju natjecanje, no Borna je ostala pri svojem stavu. "Život je takav, igra je takva...", dodala je.

icon-close

'Ona je suha, a on mokar'

Jedan od njezinih komentara odnosio se i na Maju i Pina, odnosno tim Jokera. Nakon što su Jokeri odlučili otežati zadatak Gusaricama, Borna je imala vlastitu teoriju o razlozima njihove odluke. Smatrala je da je Maji zasmetalo što je pohvalila Pinove prsne mišiće i potapšala ga po njima. Svoje je razmišljanje kasnije dodatno objasnila Vesni. "Vidjela sam da je Maja suha, a da je dečko mokar", rekla je Borna.

'Što oni više potčkaljuju nogu, nama se sreća nasmiješi'

Ni odnosi s ostalim parovima nisu je previše zabrinjavali. Dok su se drugi natjecatelji bavili njihovim potezima, Borna je pokazala da vjeruje kako se i neugodne situacije na kraju mogu okrenuti u njihovu korist. "Ponajmanje me brine što će meni netko pokušati potčkaljiti nogu jer što se oni više to trude, nama se sreća nasmiješi na onaj način koji je nama u danom trenutku najkorisniji", zaključila je.

icon-close

'Kad nas već mravi gaze, zvijezde su na našoj strani'

Jedan od posebno zanimljivih Borninih zaključaka stigao je nakon što su Gusarice, unatoč brojnim nominacijama drugih timova, uspjele pobijediti u utrci za ispadanje i osigurati ostanak u natjecanju. "Kad nas već mravi gaze, zvijezde su na našoj strani", poručila je Borna, osvrćući se na veliki preokret.

'Luksuz ne može bez mene'