Borna Kotromanić izgubila dvoboj u 'Asia Expressu' pa morala jesti cvrčke: 'Prefino!'

U srcu Kambodže, okruženi drevnim hramovima, natjecatelji showa 'Asia Express' suočili su se s prvim pravim testom koji je nadmašio sve fizičke napore - dvobojem znanja i čeličnih živaca. Nakon što su jurili kroz nepoznate krajolike, timovi su se morali prisjetiti školskih dana, no oni kojima zemljopis nije bio jača strana, za kaznu su dobili tanjur s lokalnim, hrskavim specijalitetima

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Prvi dan utrke doveo je timove do veličanstvenog hrama Preah Khan, gdje ih je umjesto odmora čekao napeti duel. Pravila su bila jednostavna, ali nemilosrdna: svaki je tim morao ostaviti svoje bilješke i karte te se osloniti isključivo na pamćenje. Zadatak je bio unutar tri minute točno posložiti što više kambodžanskih provincija na veliku, praznu kartu.

'Superhrana' puna proteina za gubitnike

Za one koji su podcijenili zadatak, voditelji su pripremili pravu kambodžansku poslasticu. "Pripremili smo super food, pun magnezija, željeza, velike količine proteina", najavila je voditeljica Antonija Blaće, prije nego što je otkrila da se na pladnju nalaze prženi cvrčci i žohari. Tim koji izgubi dvoboj morao je odabrati jednog člana koji će kušati lokalni specijalitet kako bi mogli nastaviti natjecanje. Ovaj je izazov testirao ne samo znanje, već i snagu želuca i timski duh, jer su neki natjecatelji preuzeli neugodan zadatak kako bi poštedjeli svoje partnere.

icon-expand icon-close icon-close Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Borna i Vesna zapele u nizu dvoboja