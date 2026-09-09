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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić izgubila dvoboj u 'Asia Expressu' pa morala jesti cvrčke: 'Prefino!'

U srcu Kambodže, okruženi drevnim hramovima, natjecatelji showa 'Asia Express' suočili su se s prvim pravim testom koji je nadmašio sve fizičke napore - dvobojem znanja i čeličnih živaca. Nakon što su jurili kroz nepoznate krajolike, timovi su se morali prisjetiti školskih dana, no oni kojima zemljopis nije bio jača strana, za kaznu su dobili tanjur s lokalnim, hrskavim specijalitetima

RTL.hr
09.09.2026 13:00

Prvi dan utrke doveo je timove do veličanstvenog hrama Preah Khan, gdje ih je umjesto odmora čekao napeti duel. Pravila su bila jednostavna, ali nemilosrdna: svaki je tim morao ostaviti svoje bilješke i karte te se osloniti isključivo na pamćenje. Zadatak je bio unutar tri minute točno posložiti što više kambodžanskih provincija na veliku, praznu kartu.

'Superhrana' puna proteina za gubitnike

Za one koji su podcijenili zadatak, voditelji su pripremili pravu kambodžansku poslasticu. "Pripremili smo super food, pun magnezija, željeza, velike količine proteina", najavila je voditeljica Antonija Blaće, prije nego što je otkrila da se na pladnju nalaze prženi cvrčci i žohari.

Tim koji izgubi dvoboj morao je odabrati jednog člana koji će kušati lokalni specijalitet kako bi mogli nastaviti natjecanje. Ovaj je izazov testirao ne samo znanje, već i snagu želuca i timski duh, jer su neki natjecatelji preuzeli neugodan zadatak kako bi poštedjeli svoje partnere.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Borna i Vesna zapele u nizu dvoboja

U središtu drame našao se tim "Gusari", koji čine Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna. Nakon poraza u prvom dvoboju protiv tima "Gazde", Vesna je priznala svoju grešku. "Umjesto da učimo kartu koju smo dobili, mi smo se lijepo zabavljali i pjevali 'Viva Croacia'", iskreno je rekla, dodavši kako ju je situacija vratila u školske dane

Borna je tada hrabro pojela cvrčka za tim, komentirajući kako to nije učinila iz hrabrosti, "nego iz ljubavi". Borna se oduševila okusom cvrčaka. "Prefino."

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

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