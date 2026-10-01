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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić izgubila živce u 'Asia Expressu'! Niki Tokiću Kartelu sasula psovku u lice

Nakon što su gotovo svi kandidati Gusarice poslali u posljednju utrku za ispadanje, Borna Kotromanić poručila je da je glasovanje, strategije i spletke neće pokolebati. A kada je Niko Tokić Kartelo reagirao na njezine riječi, uslijedio je vrlo izravan odgovor

RTL.hr
01.10.2026 22:30

Nakon što je postalo jasno da su Gusarice gotovo jednoglasno nominirane za posljednju utrku za ispadanje, Borna Kotromanić obratila se ostalim kandidatima i dala do znanja da je njihov izbor neće posebno pogoditi.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

"Ovakve stvari nisu vrijedne ni da na njih trepnem. Iskreno ću reći, prošli put kad sam čekala s imunitetom bilo mi je teže nego imati imunitet koji ide uz pobjedu. A sve ovo drugo, to ćemo s gardom artikulirati kao što smo i dosad i sigurno nas ovakav tip glasovanja, ničije strategije i spletkarenja neće u tome omesti", poručila je Borna.

Iako je već bilo jasno da upravo Gusarice idu u utrku za ispadanje, došao je red i na njih da daju svoj glas. "Nakon ovakve arogancije bi bile Gazde", rekla je Borna.

Niko, Ivan, Asia Express
Niko, Ivan, Asia Express FOTO: RTL

Niko Tokić Kartelo na njezinu se izjavu nasmijao te je upitao: "Arogancije? Što je arogantno rečeno?"

Borna mu je potom kratko i bez zadrške odgovorila: "Ajde odj..i."

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asia express borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

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