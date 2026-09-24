Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić je tek s 15 godina naučila voziti bicikl: 'Neću žrtvovati azijsku trku zbog jutarnje vožnje'

Jutro u Kambodži Borna Kotromanić i njezina sestrična Vesna iskoristile su za malo opuštanja prije nastavka utrke u 'Asia Expressu'. Dok su čekale znak za novi izazov, odlučile su sjesti na bicikle, a upravo je ta vožnja otkrila jednu zanimljivu Borninu životnu priču

RTL.hr
24.09.2026 22:30

Nakon buđenja u Kambodži, Borna Kotromanić i njezina sestrična Vesna odlučile su vrijeme do nastavka utrke iskoristiti za vožnju bicikla. No, jednostavna jutarnja aktivnost pretvorila se u razgovor o Borninom djetinjstvu. Vesna nije mogla vjerovati kada je čula da je Borna bicikl naučila voziti tek u tinejdžerskim godinama.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

"Čekaj, Boba, ti si stvarno tek s 15 godina naučila voziti bicikl?", upitala ju je Vesna.

"Da, jako kasno. Ne znam sad točno. Jedan dan više od srama sama sam padala jer me nije imao nitko naučiti", odgovorila je Borna.

Vesna je ostala iznenađena njezinom pričom.

"A jadna. Pa tko je učio drugu djecu? Sami, majke ti, što te mora netko učiti voziti bicikl?", komentirala je kroz smijeh.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Dok je Borna za to vrijeme oprezno okretala pedale i privikavala se na vožnju, zaključila je da ipak ne bi mijenjala ono zbog čega su u Kambodži.

"Ne bih žrtvovala baš ovu azijsku trku zbog jutarnje vožnje na biciklu", rekla je Borna.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

Kaleb u 'Asia Expressu' ne brine za zadah: 'Ovo je moj idealan odmor - deset dana bez žene, da se najedem češnjaka'

Moglo bi te zanimati

Borna ga prozvala da je 'dečkić sa sindromom dive', Luciano joj odgovorio na Instagramu: 'Sljedeću sezonu...'

Utrka na prljavoj vodi donosi i prljavu igru: Tko će kome zabiti nož u leđa, a tko glumi glavnog negativca?

Đani i Meri ovo je bio najteži dan za pronalazak smještaja: 'Prošle smo preko deset kuća'

Ella Dvornik stala uz Ines koja želi spavati na klupi: 'Glavobolja, glad, neispavanost...'

'Meni je ovo bolesno': Svi u šoku nakon što je Borna optužila Katarinu za dug od pet dolara

Borna prozvala Katarinu da joj duguje pet dolara za mlijeko za tijelo, ona se šokirala: 'Ti si ovo izmislila'

Pročitaj na Net.hr
Talijanski zavodnik se oženio: Damiano David rekao 'da' američkoj glumici u srcu Toskane
Susan Sarandon uhićena na prosvjedu protiv Netanyahua: Odveli je u lisicama
Od tajne ljubavi i velikog skandala do 4 kćeri i kobnog leta: Ovo je priča o Kobeu i Vanessi
Marina Opačak Bilić nakon Sabora otkriva što sprema: ‘Politika je i dalje jedna od mojih strasti'
Prozirni top, čipka i dizajnerski detalji: Je li ovo jedno od najboljih izdanja J.Lo?
Tko je bila baka kralja Charlesa? Ovo je luda priča o gluhoj princezi koja je postala časna
Melissa, jesi li to ti? Godinama se borila s kilogramima, a danas izgleda neprepoznatljivo
Zašto Eva Longoria čisti bazen u večernjoj haljini i štiklama? Prizor koji vraća u 2004.
'Divlje pčele' šokirale gledatelje Teodorinom smrću, Arija Rizvić im se sada obratila
Zečićeva Banana ima hit: 'Sa Zekom smo dulje, nego neki u braku, a 30 godina slavimo u Areni'