Borna Kotromanić je tek s 15 godina naučila voziti bicikl: 'Neću žrtvovati azijsku trku zbog jutarnje vožnje'

Jutro u Kambodži Borna Kotromanić i njezina sestrična Vesna iskoristile su za malo opuštanja prije nastavka utrke u 'Asia Expressu'. Dok su čekale znak za novi izazov, odlučile su sjesti na bicikle, a upravo je ta vožnja otkrila jednu zanimljivu Borninu životnu priču

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Nakon buđenja u Kambodži, Borna Kotromanić i njezina sestrična Vesna odlučile su vrijeme do nastavka utrke iskoristiti za vožnju bicikla. No, jednostavna jutarnja aktivnost pretvorila se u razgovor o Borninom djetinjstvu. Vesna nije mogla vjerovati kada je čula da je Borna bicikl naučila voziti tek u tinejdžerskim godinama.

icon-expand icon-close icon-close Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

"Čekaj, Boba, ti si stvarno tek s 15 godina naučila voziti bicikl?", upitala ju je Vesna. "Da, jako kasno. Ne znam sad točno. Jedan dan više od srama sama sam padala jer me nije imao nitko naučiti", odgovorila je Borna. Vesna je ostala iznenađena njezinom pričom. "A jadna. Pa tko je učio drugu djecu? Sami, majke ti, što te mora netko učiti voziti bicikl?", komentirala je kroz smijeh.

icon-expand Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL