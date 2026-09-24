Borna Kotromanić je tek s 15 godina naučila voziti bicikl: 'Neću žrtvovati azijsku trku zbog jutarnje vožnje'

Nakon buđenja u Kambodži, Borna Kotromanić i njezina sestrična Vesna odlučile su vrijeme do nastavka utrke iskoristiti za vožnju bicikla. No, jednostavna jutarnja aktivnost pretvorila se u razgovor o Borninom djetinjstvu. Vesna nije mogla vjerovati kada je čula da je Borna bicikl naučila voziti tek u tinejdžerskim godinama.
"Čekaj, Boba, ti si stvarno tek s 15 godina naučila voziti bicikl?", upitala ju je Vesna.
"Da, jako kasno. Ne znam sad točno. Jedan dan više od srama sama sam padala jer me nije imao nitko naučiti", odgovorila je Borna.
Vesna je ostala iznenađena njezinom pričom.
"A jadna. Pa tko je učio drugu djecu? Sami, majke ti, što te mora netko učiti voziti bicikl?", komentirala je kroz smijeh.
Dok je Borna za to vrijeme oprezno okretala pedale i privikavala se na vožnju, zaključila je da ipak ne bi mijenjala ono zbog čega su u Kambodži.
"Ne bih žrtvovala baš ovu azijsku trku zbog jutarnje vožnje na biciklu", rekla je Borna.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.