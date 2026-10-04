Borna Kotromanić nakon nominacija i pobjede: 'Kad nas već mravi gaze, zvijezde su na našoj strani'

Dan koji je za Gusarice počeo gotovo jednoglasnom nominacijom za utrku za ispadanje završio je njihovom pobjedom i sigurnim ostankom u 'Asia Expressu'. Borna se osvrnula na veliki preokret, no njezine riječi ponovno su izazvale reakcije ostalih kandidata, ali i rodice Vesne

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Za Bornu Kotromanić i Vesnu bio je to dan pun preokreta. Gotovo svi timovi nominirali su Gusarice za utrku za ispadanje, no one su na kraju prve stigle do cilja i tako osigurale ostanak u 'Asia Expressu'. Borna se nakon svega osvrnula na njihov rezultat i poručila da je upravo takav rasplet i očekivala.

icon-expand icon-close icon-close Borna, Asia Express FOTO: RTL

"Sreća prati hrabre. Tu smo gdje jesmo. Tako smo i očekivale. Zahvalne smo zvijezdama. Kad nas već mravi gaze, zvijezde su na našoj strani", rekla je. Njezina izjava izazvala je podsmijeh među ostalim kandidatima, a Gazele su kasnije imale spreman odgovor. "Kad se zainate, zeznuti su mravi", poručile su.

icon-expand Asia Express FOTO: RTL

No Bornine riječi zasmetale su i Vesni, koja ju je ponovno upozorila na način na koji se obraća drugima. "Ti ljudima govoriš s visoka. Ti si mrav, ja sam slavuj. Tko to želi čuti? Bi li ti to voljela čuti?" upitala ju je Vesna.

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