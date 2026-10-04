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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić nakon nominacija i pobjede: 'Kad nas već mravi gaze, zvijezde su na našoj strani'

Dan koji je za Gusarice počeo gotovo jednoglasnom nominacijom za utrku za ispadanje završio je njihovom pobjedom i sigurnim ostankom u 'Asia Expressu'. Borna se osvrnula na veliki preokret, no njezine riječi ponovno su izazvale reakcije ostalih kandidata, ali i rodice Vesne

RTL.hr
04.10.2026 11:00

Za Bornu Kotromanić i Vesnu bio je to dan pun preokreta. Gotovo svi timovi nominirali su Gusarice za utrku za ispadanje, no one su na kraju prve stigle do cilja i tako osigurale ostanak u 'Asia Expressu'.

Borna se nakon svega osvrnula na njihov rezultat i poručila da je upravo takav rasplet i očekivala.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

"Sreća prati hrabre. Tu smo gdje jesmo. Tako smo i očekivale. Zahvalne smo zvijezdama. Kad nas već mravi gaze, zvijezde su na našoj strani", rekla je.

Njezina izjava izazvala je podsmijeh među ostalim kandidatima, a Gazele su kasnije imale spreman odgovor. "Kad se zainate, zeznuti su mravi", poručile su.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

No Bornine riječi zasmetale su i Vesni, koja ju je ponovno upozorila na način na koji se obraća drugima.

"Ti ljudima govoriš s visoka. Ti si mrav, ja sam slavuj. Tko to želi čuti? Bi li ti to voljela čuti?" upitala ju je Vesna.

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Borna se ni tada nije povukla. "To je sve u određenom i datom kontekstu. Ne možeš vaditi stvari iz konteksta i bacati ih na stol", odgovorila je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

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