Borna Kotromanić nakon nominacija i pobjede: 'Kad nas već mravi gaze, zvijezde su na našoj strani'

Za Bornu Kotromanić i Vesnu bio je to dan pun preokreta. Gotovo svi timovi nominirali su Gusarice za utrku za ispadanje, no one su na kraju prve stigle do cilja i tako osigurale ostanak u 'Asia Expressu'.
Borna se nakon svega osvrnula na njihov rezultat i poručila da je upravo takav rasplet i očekivala.
"Sreća prati hrabre. Tu smo gdje jesmo. Tako smo i očekivale. Zahvalne smo zvijezdama. Kad nas već mravi gaze, zvijezde su na našoj strani", rekla je.
Njezina izjava izazvala je podsmijeh među ostalim kandidatima, a Gazele su kasnije imale spreman odgovor. "Kad se zainate, zeznuti su mravi", poručile su.
No Bornine riječi zasmetale su i Vesni, koja ju je ponovno upozorila na način na koji se obraća drugima.
"Ti ljudima govoriš s visoka. Ti si mrav, ja sam slavuj. Tko to želi čuti? Bi li ti to voljela čuti?" upitala ju je Vesna.
Borna se ni tada nije povukla. "To je sve u određenom i datom kontekstu. Ne možeš vaditi stvari iz konteksta i bacati ih na stol", odgovorila je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.