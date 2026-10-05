Borna Kotromanić ne odustaje od ljeta: U listopadu uskočila u bikini i zaplivala u Dalmaciji

Početak listopada donio je Hrvatskoj iznadprosječno toplo vrijeme, a fenomen poznat kao bablje ljeto mnogi su iskoristili za produženi boravak na obali. Takvo vrijeme pozitivno utječe na turizam na samom kraju sezone, a mami i poznate osobe koje traže mir izvan ljetne vreve. Zaostrog, malo mjesto na Makarskoj rivijeri smješteno podno planine Biokovo, pokazalo se kao savršen izbor za bijeg od gradske užurbanosti.

Upravo je tamo Borna Kotromanić odlučila provesti mirne jesenske dane. Na fotografijama koje je podijelila s javnosti, vidimo je kako opušteno korača po šljunčanoj plaži prema bistrom moru. U tamnozelenom bikiniju s uzorkom, uz velike crne naočale i slojevitu ogrlicu od školjki, pokazala je svoj prepoznatljiv stil čak i u morskom izdanju. Posebno su se istaknule plave peraje za plivanje, s kojima je na kraju jednostavno otplivala prema pučini, ostavljajući iza sebe prizor malog usidrenog broda.