Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić ne odustaje od ljeta: U listopadu uskočila u bikini i zaplivala u Dalmaciji

Poznata poduzetnica i modna dizajnerica odlučila je iskoristiti neobično toplo jesensko vrijeme za odmor na Jadranu. Svojim je pratiteljima otkrila djelić opuštene atmosfere s plaže u Zaostrogu, pokazujući kako najbolje iskoristiti sunčane dane

RTL.hr
05.10.2026 10:52

Početak listopada donio je Hrvatskoj iznadprosječno toplo vrijeme, a fenomen poznat kao bablje ljeto mnogi su iskoristili za produženi boravak na obali. Takvo vrijeme pozitivno utječe na turizam na samom kraju sezone, a mami i poznate osobe koje traže mir izvan ljetne vreve. Zaostrog, malo mjesto na Makarskoj rivijeri smješteno podno planine Biokovo, pokazalo se kao savršen izbor za bijeg od gradske užurbanosti.

Upravo je tamo Borna Kotromanić odlučila provesti mirne jesenske dane. Na fotografijama koje je podijelila s javnosti, vidimo je kako opušteno korača po šljunčanoj plaži prema bistrom moru. U tamnozelenom bikiniju s uzorkom, uz velike crne naočale i slojevitu ogrlicu od školjki, pokazala je svoj prepoznatljiv stil čak i u morskom izdanju. Posebno su se istaknule plave peraje za plivanje, s kojima je na kraju jednostavno otplivala prema pučini, ostavljajući iza sebe prizor malog usidrenog broda.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Predah od televizijskih izazova

Ovaj opušteni odmor dolazi u zanimljivom trenutku za Bornu. Nedavno je postala baka, a majka četiri sina u posljednje vrijeme privlači pozornost javnosti svojim televizijskim angažmanom. Naime, sudjeluje u avanturističkom showu koji prati utrku kroz Kambodžu, Laos i Tajland. U emisiji se natječe zajedno sa svojom sestričnom, producenticom Vesnom Banović, a format je već donio niz napetih situacija na malim ekranima. Nakon stresa i brzog tempa u Aziji, dalmatinska obala očito pruža potreban balans.

asia express borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

Ante učio Kambodžanca pjevati 'Moja domovina': 'Dobro mu je išlo, a onda se potpuno pogubio'

Moglo bi te zanimati

Niko Tokić Kartelo za RTL.hr komentirao Bornu Kotromanić: 'Od povratka smo razmijenili jednu poruku'

Borna Kotromanić nakon nominacija i pobjede: 'Kad nas već mravi gaze, zvijezde su na našoj strani'

Gusarice prve stigle na cilj, Vesna odmah upozorila Bornu: 'Ajmo bez naslađivanja, možemo mi bolje'

Vesna kroz jecaje poslala snažnu poruku Borni: 'Otvoreno srce pruža više od zatvorenoga'

Borna Kotromanić izgubila živce u 'Asia Expressu'! Niki Tokiću Kartelu sasula psovku u lice

Svi osim Zlatnih dečki glasali za Gusarice, a onda je planula rasprava Nike i Borne: 'Ne upucavaj mi se, imaš ženu'

Pročitaj na Net.hr
Shorty za RTL Scenu otkrio zašto se povukao i čime se danas bavi: 'Živim povučenim životom'
Mladen Grdović otvoreno progovorio o supruzi Marka Perkovića Thompsona
Gdje je danas Tina Vukov? Bila je teen zvijezda, ljubila poznatog milijunaša, a onda se povukla
Sjećate li se dječaka iz filma 'Čudo'? Rasplakao je milijune, a danas ga ne biste prepoznali
Sjećate se nje? 'Najpoznatija' je baka na svijetu, a partnerica joj je 32 godine mlađa kolegica
Starija kći Chada Lowea emotivno se oprostila od mlađe sestre: 'Nadam se da si pronašla mir'
Za nju kažu da je najljepša Pepeljuga, slažete li se? Zasjenila Anne Hathaway i Hillary Duff
Miljenik žena kojeg se povezivalo s Džejlom Ramović snimljen u zagrljaju s poznatom pjevačicom
Dagur Sigurdsson u zadarskoj konobi zapjevao poznati Thompsonov hit
Preminula pjevačica (65) čiji je hit obilježio devedesete: Izgubila bitku s teškom bolešću