Borna Kotromanić o negativnim reakcijama drugih natjecatelja: 'Sigurno iritiram ljude koji bi željeli dominirati!'

Napetosti među natjecateljima 'Asia Expressa' sve su izraženije, a Borna Kotromanić posljednjih se dana našla u središtu nekoliko sukoba. Sve je počelo kada su Gazde nakon osvajanja amuleta dobile priliku kazniti jedan suparnički par. Niko je bez puno razmišljanja odabrao Gusarice, Bornu i Vesnu, koje su se do sljedećeg zadatka morale prevoziti isključivo plavim automobilom.

Njegova odluka izazvala je prepucavanje s Bornom, kojoj je zamjerio potrebu za dociranjem i pametovanjem, dok mu je ona uzvratila da je predvidljiv te kasnije komentirala njegov ego. No Niko nije bio jedini s kojim je Borna imala nesuglasice. Potraga za plavim automobilom pokazala se posebno zahtjevnom za Gusarice, a napetost se ubrzo prenijela i na odnos između Borne i njezine rodice Vesne Banović.