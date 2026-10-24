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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić o negativnim reakcijama drugih natjecatelja: 'Sigurno iritiram ljude koji bi željeli dominirati!'

Borna se sukobila s Nikom, ali i rodicom Vesnom, dok je Katarina Mamić otvoreno podržala odluku da se kazne upravo Gusarice. Ipak, Borna tvrdi da je negativni komentari drugih natjecatelja ne iznenađuju te ima svoje objašnjenje zašto nekima smeta

RTL.hr
24.10.2026 09:00

 

Napetosti među natjecateljima 'Asia Expressa' sve su izraženije, a Borna Kotromanić posljednjih se dana našla u središtu nekoliko sukoba. Sve je počelo kada su Gazde nakon osvajanja amuleta dobile priliku kazniti jedan suparnički par. Niko je bez puno razmišljanja odabrao Gusarice, Bornu i Vesnu, koje su se do sljedećeg zadatka morale prevoziti isključivo plavim automobilom.

Njegova odluka izazvala je prepucavanje s Bornom, kojoj je zamjerio potrebu za dociranjem i pametovanjem, dok mu je ona uzvratila da je predvidljiv te kasnije komentirala njegov ego. No Niko nije bio jedini s kojim je Borna imala nesuglasice. Potraga za plavim automobilom pokazala se posebno zahtjevnom za Gusarice, a napetost se ubrzo prenijela i na odnos između Borne i njezine rodice Vesne Banović.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Osim Nike i Vesne, ni Katarina Mamić, s kojom je Borna ranije već imala nesuglasice, nije skrivala što misli o cijeloj situaciji. Otvoreno je podržala Nikinu odluku da kazni Gusarice. "Napokon nešto što ja podržavam i obožavam", komentirala je Katarina.

Ipak, Borna nije iznenađena time što njezino ponašanje kod nekih natjecatelja izaziva negativne reakcije. Smatra da razlog leži u različitim karakterima i želji pojedinaca da se nametnu drugima. "Sigurno ja iritiram ljude koji bi željeli dominirati. Oni imaju druge svoje razloge i prioritete", komentirala je Borna.

asia express borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

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