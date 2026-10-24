Borna Kotromanić o negativnim reakcijama drugih natjecatelja: 'Sigurno iritiram ljude koji bi željeli dominirati!'

Napetosti među natjecateljima 'Asia Expressa' sve su izraženije, a Borna Kotromanić posljednjih se dana našla u središtu nekoliko sukoba. Sve je počelo kada su Gazde nakon osvajanja amuleta dobile priliku kazniti jedan suparnički par. Niko je bez puno razmišljanja odabrao Gusarice, Bornu i Vesnu, koje su se do sljedećeg zadatka morale prevoziti isključivo plavim automobilom.
Njegova odluka izazvala je prepucavanje s Bornom, kojoj je zamjerio potrebu za dociranjem i pametovanjem, dok mu je ona uzvratila da je predvidljiv te kasnije komentirala njegov ego. No Niko nije bio jedini s kojim je Borna imala nesuglasice. Potraga za plavim automobilom pokazala se posebno zahtjevnom za Gusarice, a napetost se ubrzo prenijela i na odnos između Borne i njezine rodice Vesne Banović.
Osim Nike i Vesne, ni Katarina Mamić, s kojom je Borna ranije već imala nesuglasice, nije skrivala što misli o cijeloj situaciji. Otvoreno je podržala Nikinu odluku da kazni Gusarice. "Napokon nešto što ja podržavam i obožavam", komentirala je Katarina.
Ipak, Borna nije iznenađena time što njezino ponašanje kod nekih natjecatelja izaziva negativne reakcije. Smatra da razlog leži u različitim karakterima i želji pojedinaca da se nametnu drugima. "Sigurno ja iritiram ljude koji bi željeli dominirati. Oni imaju druge svoje razloge i prioritete", komentirala je Borna.