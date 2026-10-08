Borna Kotromanić odgovorila na prozivku pratitelja zbog situacije s Ellom: 'Misliš našao šalabahter?!'

Napetosti iz 'Asia Expressa' preselile su se i na društvene mreže! Nakon što su Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna zamjerile Pinu komentar u kojem ih je nazvao fantomima, na Borninu profilu javio se pratitelj koji ju je podsjetio na situaciju s Ellom Dvornik. Borna mu nije ostala dužna!
Naime, Pino je Bornu i Vesnu nazvao fantomima, čime je dao naslutiti da sumnja u njihovo poštenje tijekom natjecanja. Borna je njegov komentar nazvala 'potčkaljivanjem', dok je Vesna zaključila: "Ako se imalo približiš, varalica si."
Video te situacije podijeljen je i na društvenim mrežama, među ostalim i na Borninu profilu, gdje je jedan pratitelj odlučio podsjetiti na raniji događaj iz showa. "A tko je iza leđa ukrao tuđe stvari?", upitao je pratitelj, aludirajući na situaciju u kojoj su Elli Dvornik nestali papiri, a koji su poslije pronađeni kod Gusarica, odnosno Borne i Vesne.
Borna je na prozivku odgovorila u svom prepoznatljivom stilu, ne prihvaćajući pratiteljevu interpretaciju događaja. "Ukrao tuđe stvari, misliš našao šalabahter?!", uzvratila je.
Podsjetimo, sporni Ellin papir sadržavao je prijevode na kmerski jezik, a voditeljica Antonija Blaće na kraju joj ga je oduzela.
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