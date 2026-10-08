Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić odgovorila na prozivku pratitelja zbog situacije s Ellom: 'Misliš našao šalabahter?!'

Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna nisu dobro prihvatile Pinove insinuacije u 'Asia Expressu', no nakon što je snimka njihova komentara završila na društvenim mrežama, jedan je pratitelj Bornu podsjetio na situaciju s Ellinim papirima. Njezin odgovor nije izostao!

RTL.hr
08.10.2026 09:28

Napetosti iz 'Asia Expressa' preselile su se i na društvene mreže! Nakon što su Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna zamjerile Pinu komentar u kojem ih je nazvao fantomima, na Borninu profilu javio se pratitelj koji ju je podsjetio na situaciju s Ellom Dvornik. Borna mu nije ostala dužna!

Naime, Pino je Bornu i Vesnu nazvao fantomima, čime je dao naslutiti da sumnja u njihovo poštenje tijekom natjecanja. Borna je njegov komentar nazvala 'potčkaljivanjem', dok je Vesna zaključila: "Ako se imalo približiš, varalica si."

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Video te situacije podijeljen je i na društvenim mrežama, među ostalim i na Borninu profilu, gdje je jedan pratitelj odlučio podsjetiti na raniji događaj iz showa. "A tko je iza leđa ukrao tuđe stvari?", upitao je pratitelj, aludirajući na situaciju u kojoj su Elli Dvornik nestali papiri, a koji su poslije pronađeni kod Gusarica, odnosno Borne i Vesne.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

Borna je na prozivku odgovorila u svom prepoznatljivom stilu, ne prihvaćajući pratiteljevu interpretaciju događaja. "Ukrao tuđe stvari, misliš našao šalabahter?!", uzvratila je.

Podsjetimo, sporni Ellin papir sadržavao je prijevode na kmerski jezik, a voditeljica Antonija Blaće na kraju joj ga je oduzela.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

Timovi 'Asia Expressa' vratili se u školske klupe, ali i kuhali na ulicama Laosa!

Asia Express: Zmajeva ruta

Što se to događa između Katarine i Pina u 'Asia Expressu'? 'Nismo cura i dečko... još'

Moglo bi te zanimati

Urnebesno! Petru nikako nije išao zadatak s povezom na očima: Umjesto hrane, mirisao je prazan stol

Borna je Gazelama namjerno pokazala krivi smjer: 'Još im nisam vratila milo za drago'

Što se to događa između Katarine i Pina u 'Asia Expressu'? 'Nismo cura i dečko... još'

Anastasia nakon zadatka s ugljenom: 'Morat ćemo imati neko spektakularno vjenčanje, jer smo ovo preživjeli'

Žestoka svađa Katarine i Lune u 'Asia Expressu': 'Neće mene nitko psovati. Ne obraćaj mi se'

'Postali smo baš frendovi': Ova tri para 'Asia Expressa su se zbližila, pogodite koga su ogovarali