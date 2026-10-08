Borna Kotromanić odgovorila na prozivku pratitelja zbog situacije s Ellom: 'Misliš našao šalabahter?!'

Napetosti iz 'Asia Expressa' preselile su se i na društvene mreže! Nakon što su Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna zamjerile Pinu komentar u kojem ih je nazvao fantomima, na Borninu profilu javio se pratitelj koji ju je podsjetio na situaciju s Ellom Dvornik. Borna mu nije ostala dužna!

Naime, Pino je Bornu i Vesnu nazvao fantomima, čime je dao naslutiti da sumnja u njihovo poštenje tijekom natjecanja. Borna je njegov komentar nazvala 'potčkaljivanjem', dok je Vesna zaključila: "Ako se imalo približiš, varalica si."