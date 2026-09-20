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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić oduševljena azijskim mijenjačima: 'Najbolji koji sam ikad vidjela'

Borna i Vesna tijekom vožnje kamionom dobile su puno više od običnog prijevoza. Uz Severininu pjesmu, neobične detalje u kabini i mjenjač koji je Bornu potpuno oduševio

RTL.hr
20.09.2026 07:00

U avanturi 'Asia Express' jedan od upečatljivijih trenutaka Borni Kotromanić i Vesni dogodio se sasvim neočekivano – tijekom vožnje u kamionu. Vesna je u jednom trenutku zapjevala Severininu Što volim miris kamiona", a Borna joj se odmah pridružila.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Dodatni šarm cijeloj sceni davao je i sam kamion, prepun raznih ukrasa i detalja koji su im privukli pažnju. Bornu je posebno oduševio mjenjač.

"Najbolji mjenjač koji sam ikad vidjela", komentirala je, a Vesna je kratko dodala: "Too good."

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Borna je kasnije priznala da joj je upravo ta vožnja ostala kao jedan od najupečatljivijih prizora cijelog iskustva.

Taj moment u tom kamionu, s tim vozačem, bio mi je jedan od najfotogeničnijih trenutaka, najslikovitijih momenata. Ludost u najpozitivnijem smislu riječi", zaključila je.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Obična potraga za prijevozom tako se pretvorila u jedan od onih spontanih trenutaka koje će obje, čini se, dugo pamtiti.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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