Borna Kotromanić oduševljena azijskim mijenjačima: 'Najbolji koji sam ikad vidjela'

U avanturi 'Asia Express' jedan od upečatljivijih trenutaka Borni Kotromanić i Vesni dogodio se sasvim neočekivano – tijekom vožnje u kamionu. Vesna je u jednom trenutku zapjevala Severininu Što volim miris kamiona", a Borna joj se odmah pridružila.
Dodatni šarm cijeloj sceni davao je i sam kamion, prepun raznih ukrasa i detalja koji su im privukli pažnju. Bornu je posebno oduševio mjenjač.
"Najbolji mjenjač koji sam ikad vidjela", komentirala je, a Vesna je kratko dodala: "Too good."
Borna je kasnije priznala da joj je upravo ta vožnja ostala kao jedan od najupečatljivijih prizora cijelog iskustva.
Taj moment u tom kamionu, s tim vozačem, bio mi je jedan od najfotogeničnijih trenutaka, najslikovitijih momenata. Ludost u najpozitivnijem smislu riječi", zaključila je.
Obična potraga za prijevozom tako se pretvorila u jedan od onih spontanih trenutaka koje će obje, čini se, dugo pamtiti.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.