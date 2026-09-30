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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić oduševljena hotelom: 'Ja želim dokazati da mogu bez luksuza, ali luksuz ne može bez mene'

Nakon što im je muškarac kojeg su susrele tijekom potrage za smještajem u 'Asia Expressu' odlučio platiti hotel, Borna Kotromanić i Vesna nisu skrivale oduševljenje, a Borna je iskoristila priliku da se osvrne na svoj odnos s luksuzom

RTL.hr
30.09.2026 12:00

Nakon niza skromnih smještaja u 'Asia Expressu', Borna Kotromanić i Vesna dočekale su noć za pamćenje. Hotel koji im je platio njihov novi poznanik toliko ih je oduševio da se Borna našalila na račun svog odnosa s luksuzom.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Smještaj im je očito došao kao pravo osvježenje nakon svega što su tijekom putovanja već prošle, a Borna je situaciju sažela u svom stilu.

"Ja u 'Asia Expressu' želim dokazati da mogu bez luksuza, ali se luksuz trudi meni pokazati da ne može bez mene", našalila se.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Na kraju je još jednom zahvalila čovjeku koji im je omogućio noćenje, istaknuvši da je riječ o 'najboljem smještaju u dva tjedna'.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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