Borna Kotromanić oduševljena hotelom: 'Ja želim dokazati da mogu bez luksuza, ali luksuz ne može bez mene'

Nakon niza skromnih smještaja u 'Asia Expressu' , Borna Kotromanić i Vesna dočekale su noć za pamćenje. Hotel koji im je platio njihov novi poznanik toliko ih je oduševio da se Borna našalila na račun svog odnosa s luksuzom.

Smještaj im je očito došao kao pravo osvježenje nakon svega što su tijekom putovanja već prošle, a Borna je situaciju sažela u svom stilu.

"Ja u 'Asia Expressu' želim dokazati da mogu bez luksuza, ali se luksuz trudi meni pokazati da ne može bez mene", našalila se.