Borna Kotromanić oduševljena hotelom: 'Ja želim dokazati da mogu bez luksuza, ali luksuz ne može bez mene'

Nakon niza skromnih smještaja u 'Asia Expressu', Borna Kotromanić i Vesna dočekale su noć za pamćenje. Hotel koji im je platio njihov novi poznanik toliko ih je oduševio da se Borna našalila na račun svog odnosa s luksuzom.
Smještaj im je očito došao kao pravo osvježenje nakon svega što su tijekom putovanja već prošle, a Borna je situaciju sažela u svom stilu.
"Ja u 'Asia Expressu' želim dokazati da mogu bez luksuza, ali se luksuz trudi meni pokazati da ne može bez mene", našalila se.
Na kraju je još jednom zahvalila čovjeku koji im je omogućio noćenje, istaknuvši da je riječ o 'najboljem smještaju u dva tjedna'.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.