Borna Kotromanić oprostila se od Kambodže: 'Netko je pozvao karmu i karma se oglasila'

Borna Kotromanić oprostila se od kambodžanskog dijela avanture u Asia Expressu' nizom fotografija na kojima pozira s rodicom Vesnom Banović i lokalnim stanovništvom koje su upoznale tijekom putovanja. "Kambodža nas je pomazila, što nas čeka u Laosu?! Gusarice idu dalje. Netko je pozvao karmu i karma se oglasila, hvala joj", napisala je uz objavu.
Iza Gusarica je pritom poprilično burno poglavlje utrke. Tijekom putovanja kroz Kambodžu Borna i Vesna prolazile su kroz brojne izazove, a nisu izostajale ni međusobne nesuglasice ni napete situacije s drugim kandidatima. Kulminacija je stigla kada su ih gotovo svi ostali timovi nominirali za utrku za ispadanje.
No upravo je tada uslijedio veliki preokret – Borna i Vesna prve su stigle do cilja i osigurale nastavak natjecanja. Bornina poruka o 'karmi' tako se može povezati upravo s raspletom u kojem su Gusarice, nakon brojnih nominacija, uspjele izboriti ostanak u showu. Vesna ju je već nakon pobjede pokušala zaustaviti u mogućem likovanju poručivši joj da mogu 'bez naslađivanja'.
Kambodža im ipak neće ostati u sjećanju samo po napetostima. Posebno ih je dirnula gostoljubivost lokalnog stanovništva, pa su se tako oduševile domaćicom koja im je, unatoč skromnim primanjima, za njihov dolazak kupila novu posteljinu.
Sudeći prema fotografijama koje je sada podijelila, upravo su susreti s ljudima jedan od dijelova putovanja koje Borna želi ponijeti sa sobom dalje. Kambodžanska etapa je završena, Gusarice su još uvijek u utrci, a sada ih u Asia Expressu' čeka nova zemlja – Laos.
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