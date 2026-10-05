Borna Kotromanić oprostila se od Kambodže: 'Netko je pozvao karmu i karma se oglasila'

Nakon turbulentne etape kroz Kambodžu, Borna i Vesna spremne su za nastavak Asia Expressa'. Borna je objavila fotografije s lokalnim stanovništvom i poručila kako ih je Kambodža pomazila, a usput se osvrnula i na rasplet utrke koji očito doživljava kao svojevrsni povrat karme

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Borna Kotromanić oprostila se od kambodžanskog dijela avanture u Asia Expressu' nizom fotografija na kojima pozira s rodicom Vesnom Banović i lokalnim stanovništvom koje su upoznale tijekom putovanja. "Kambodža nas je pomazila, što nas čeka u Laosu?! Gusarice idu dalje. Netko je pozvao karmu i karma se oglasila, hvala joj", napisala je uz objavu.

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Iza Gusarica je pritom poprilično burno poglavlje utrke. Tijekom putovanja kroz Kambodžu Borna i Vesna prolazile su kroz brojne izazove, a nisu izostajale ni međusobne nesuglasice ni napete situacije s drugim kandidatima. Kulminacija je stigla kada su ih gotovo svi ostali timovi nominirali za utrku za ispadanje. No upravo je tada uslijedio veliki preokret – Borna i Vesna prve su stigle do cilja i osigurale nastavak natjecanja. Bornina poruka o 'karmi' tako se može povezati upravo s raspletom u kojem su Gusarice, nakon brojnih nominacija, uspjele izboriti ostanak u showu. Vesna ju je već nakon pobjede pokušala zaustaviti u mogućem likovanju poručivši joj da mogu 'bez naslađivanja'.

icon-expand icon-close icon-close Borna, Asia Express FOTO: RTL