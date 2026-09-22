Borna Kotromanić oštro po Plazibatu: 'Luciano je dečkić sa sindromom dive, a ovdje sam ja diva'

Amulet 'Asia Expressa' na kraju su osvojili Luciano Plazibat i njegov otac Robert, koji su do cilja stigli zajedno s Gazelama, Lunom Valas i Katarinom Mamić . Njihov zajednički dolazak dodatno je potaknuo priče o klanovima među natjecateljima.

Kako je utrka odmicala, sve je više kandidata počelo primjećivati da se među timovima stvaraju jasnije strane. Jednu od njih činili su Plazibati i Gazele, dok su se na suprotnoj strani našle Gusarice, Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna Banović.

U pozadini svega bio je i raniji sukob Gazela i Gusarica, a Borna je očito primijetila da su se Luciano i Robert svrstali bliže Luni i Katarini.

To joj se nije previše svidjelo pa je Luciana odlučila prokomentirati bez zadrške.

"Luciano je dečkić sa sindromom dive, a ovdje sam ja diva, a ne on", poručila je Borna.

Napetosti među timovima tako su dobile novu dimenziju, a borba za prednost u utrci sve se više pretvara i u borbu savezništava.

Show 'Asia Express': Zmajeva ruta' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.