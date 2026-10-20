Borna Kotromanić osvrnula se na Lunin odlazak iz 'Asia Expressa': 'To ipak govori nešto o nama kao timu'

Nakon što je Luna Valas zbog smrti sestre morala napustiti 'Asia Express', otkrila je kako se planira vratiti u natjecanje i završiti ono što je započela. Na njezinu odluku osvrnula se i Borna Kotromanić, koja je ranije bila u sukobu s Gazelama, Lunom i Katarinom Mamić.
"Lijepo je da unatoč svim našim natjecanjima i animozitetima koji dolaze i prolaze, ona se ipak osjeća da je ovo mjesto za nju na koje se želi vratiti. To ipak govori nešto o nama kao jedinstvenom timu", komentirala je Borna, dajući do znanja da su natjecatelji, unatoč međusobnim nesuglasicama, ipak povezani.
Borna se pritom osvrnula i na ranije napetosti između Gusarica i Gazela, istaknuvši da su nesuglasice već odlučili ostaviti iza sebe. "Mislim da smo i prije te drame pronašli neki sporazum. Mi smo odlučili krenuti dalje s tom fazom iza sebe", objasnila je.
Na tešku situaciju osvrnula se i Bornina rodica i partnerica u natjecanju, Vesna. "Mislim da je ovo dobar podsjetnik da bolje iskoristimo ovaj život koji nam je dan na poklon", poručila je.
Tužna vijest koja je pogodila Lunu tako je potaknula i ostale natjecatelje na razmišljanje o životu i međusobnim odnosima, a Borna je svojim riječima pokazala da su raniji sukobi ipak manje važni od zajedništva u teškim trenucima.
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