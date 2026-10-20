Borna Kotromanić osvrnula se na Lunin odlazak iz 'Asia Expressa': 'To ipak govori nešto o nama kao timu'

Iako su Gusarice i Gazele tijekom 'Asia Expressa' imale svojih nesuglasica, teški trenuci Lune Valas pokazali su da među natjecateljima postoji i osjećaj zajedništva. Borna Kotromanić komentirala je Luninu želju za povratkom u utrku te otkrila u kakvom su odnosu ostale nakon ranijih sukoba

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Nakon što je Luna Valas zbog smrti sestre morala napustiti 'Asia Express', otkrila je kako se planira vratiti u natjecanje i završiti ono što je započela. Na njezinu odluku osvrnula se i Borna Kotromanić, koja je ranije bila u sukobu s Gazelama, Lunom i Katarinom Mamić. "Lijepo je da unatoč svim našim natjecanjima i animozitetima koji dolaze i prolaze, ona se ipak osjeća da je ovo mjesto za nju na koje se želi vratiti. To ipak govori nešto o nama kao jedinstvenom timu", komentirala je Borna, dajući do znanja da su natjecatelji, unatoč međusobnim nesuglasicama, ipak povezani.

icon-expand icon-close icon-close b2beee0d32_1081431 FOTO: Video

Borna se pritom osvrnula i na ranije napetosti između Gusarica i Gazela, istaknuvši da su nesuglasice već odlučili ostaviti iza sebe. "Mislim da smo i prije te drame pronašli neki sporazum. Mi smo odlučili krenuti dalje s tom fazom iza sebe", objasnila je.

icon-expand Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL