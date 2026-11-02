Borna Kotromanić prisjetila se početka 'Asia Expressa': 'U punom sastavu, onako kako smo startali'

Na jednoj fotografiji nalazi se početna natjecateljska postava, odnosno sudionici koji su 1. lipnja 2026. krenuli u utrku, dok je na drugoj Borna pozirala s belgijskim producentom Ludom Poppeom, idejnim tvorcem i osnivačem formata.

Borna Kotromanić prisjetila se početaka svoje velike avanture u 'Asia Expressu' te je na Instagramu objavila dvije fotografije koje su je vratile na sam start natjecanja.

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"S ocem Asia Expressa, idejnim tvorcem i osnivačem, belgijskim producentom Ludom Poppeom, i u punom natjecateljskom sastavu onako kako smo startali u legendarnoj prvoj sezoni", napisala je Borna uz objavu.

Borna je u 'Asia Express: Zmajeva ruta' krenula sa svojom rodicom, filmskom i televizijskom producenticom Vesnom Banović, s kojom je činila tim Gusarica. Natjecatelje je tijekom avanture čekala utrka kroz Kambodžu, Laos i Tajland, uz minimalan budžet, potragu za prijevozom i smještajem te brojne fizičke i mentalne izazove.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.