Borna Kotromanić prisjetila se početka 'Asia Expressa': 'U punom sastavu, onako kako smo startali'

Borna Kotromanić prisjetila se početaka svoje velike avanture u 'Asia Expressu' te je na Instagramu objavila dvije fotografije koje su je vratile na sam start natjecanja.
Na jednoj fotografiji nalazi se početna natjecateljska postava, odnosno sudionici koji su 1. lipnja 2026. krenuli u utrku, dok je na drugoj Borna pozirala s belgijskim producentom Ludom Poppeom, idejnim tvorcem i osnivačem formata.
"S ocem Asia Expressa, idejnim tvorcem i osnivačem, belgijskim producentom Ludom Poppeom, i u punom natjecateljskom sastavu onako kako smo startali u legendarnoj prvoj sezoni", napisala je Borna uz objavu.
Borna je u 'Asia Express: Zmajeva ruta' krenula sa svojom rodicom, filmskom i televizijskom producenticom Vesnom Banović, s kojom je činila tim Gusarica. Natjecatelje je tijekom avanture čekala utrka kroz Kambodžu, Laos i Tajland, uz minimalan budžet, potragu za prijevozom i smještajem te brojne fizičke i mentalne izazove.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.