Borna Kotromanić prozvala Maju: 'Nije joj se svidjelo što sam dirala Pina'

Imunitet je Jokerima, Pinu i Maji, dao važnu prednost, ali i moć da odluče kome će pripasti najbolje porcije, a tko će završiti s tarantulama i kukcima na tanjuru. Kada su odlučili otežati zadatak Gusaricama, Borna je imala svoju teoriju zašto su baš one završile na meti

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Jokeri Pino i Maja zahvaljujući imunitetu dobili su priliku odlučiti kako će se rasporediti hrana među natjecateljima 'Asia Expressa'. Dok su neki mogli računati na bolje porcije, druge su čekale znatno manje primamljive opcije - tarantule i kukci.

icon-expand icon-close icon-close Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Odlučili su 'zapapriti' Gusaricama. Objasnili su kako smatraju da su Borna i Vesna bile među posljednjima, a Pino se prisjetio i Bornine ranije šale kada mu je predložila da Maju baci krokodilima. Borna je, međutim, imala drukčije objašnjenje. "Maji se nije svidjelo što sam ja jučer pohvalila Pinove pektoralise i dva puta ga potapšala po njima", zaključila je.

icon-expand Gusarice, Asia Express FOTO: RTL