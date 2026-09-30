Borna Kotromanić prozvala Maju: 'Nije joj se svidjelo što sam dirala Pina'

Jokeri Pino i Maja zahvaljujući imunitetu dobili su priliku odlučiti kako će se rasporediti hrana među natjecateljima 'Asia Expressa'. Dok su neki mogli računati na bolje porcije, druge su čekale znatno manje primamljive opcije - tarantule i kukci.
Odlučili su 'zapapriti' Gusaricama. Objasnili su kako smatraju da su Borna i Vesna bile među posljednjima, a Pino se prisjetio i Bornine ranije šale kada mu je predložila da Maju baci krokodilima.
Borna je, međutim, imala drukčije objašnjenje. "Maji se nije svidjelo što sam ja jučer pohvalila Pinove pektoralise i dva puta ga potapšala po njima", zaključila je.
Kasnije je procijenila i kako ih Jokeri vide kao ozbiljnu konkurenciju. "Mi smo im najjači protivnici jer ih imamo na zubu", rekla je.
No Vesna ju je odmah prekinula i jasno se ogradila od te izjave. "Nemoj u množini govoriti. Ja nemam na zubu nikoga", poručila joj je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.