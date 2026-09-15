Borna Kotromanić se u 'Asia Expressu' obrušila na rodicu Vesnu: 'Drska si. Šuti do kraja dana'

Četvrta epizoda 'Asia Expressa' počela je napeto za Bornu Kotromanić i njezinu rodicu Vesnu. Nesporazum oko toga kojim smjerom trebaju krenuti ubrzo je prerastao u raspravu, a Borna je Vesnino pitanje ocijenila drskim i neprimjerenim

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Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna nisu ni krenule u novi izazov 'Asia Expressa', a među njima su već zaiskrile prve ozbiljnije nesuglasice. Rasprava oko smjera kojim trebaju nastaviti završila je Borninim udaljavanjem, dok je Vesna sve popratila znakovitom opaskom o njezinu manifestiranju. Naime, Borna je pokušavala doznati kojim bi smjerom trebale krenuti, no odgovor koji je dobivala nije je zadovoljio. "Ne želiš mi reći, meni ne želiš reći", rekla je Borna.

icon-expand icon-close icon-close Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

"Govorim ti da ne znam, da trebamo iskomunicirati", odgovorila joj je Vesna. "Znaš ili ne znaš?", inzistirala je Borna. Kasnije je objasnila što ju je zasmetalo u njihovu razgovoru.

Neprimjereno pitanje?

"Ja sam je pitala u kojem smjeru idemo, lijevo ili desno, a ona me pitala što sam radila dva sata ako ne znam u kojem smjeru idemo", prepričala je Borna. Vesna je, pak, smatrala da u njezinu pitanju nije bilo ništa sporno. Borna se s tim nije složila. "Pitanje je drsko i neprimjereno, ali očito joj je trebalo da se ispuše", zaključila je.

icon-expand Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL