Borna Kotromanić spremna na sve u 'Asia Expressu', ali jedno ipak ne bi žrtvovala: 'Nisam spremna na to'

Poznata po jedinstvenom stilu i nesputanom duhu, Borna Kotromanić spremna je za jedan od svojih najvećih i najekstremnijih izazova do sada. U intervjuu za RTL.hr otkriva zašto je za suputnicu odabrala rođakinju Vesnu, kako planira preživjeti s budžetom od samo jednog eura po danu te postoji li dizajnerski komad kojeg se ne bi odrekla

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Uvijek simpatična i autentično svoja, Borna Kotromanić uskoro ulazi u uzbudljivu televizijsku avanturu 'Asia Express: Zmajeva ruta'. Oslanjajući se isključivo na vlastitu snalažljivost, izdržljivost i dobrotu lokalnog stanovništva, sa svojom će rođakinjom Vesnom testirati vlastite granice prolazeći kroz izazovne azijske predjele. Uoči samog početka utrke, Borna nam je otkrila kako se pripremala za život bez luksuza i što od nje publika može očekivati kada se ugase kamere uobičajene svakodnevice.

Kako je došlo do odluke o ulasku u 'Asia Express: Zmajeva ruta' i zašto ste za suputnicu odabrali upravo rođakinju Vesnu?

Malo mi je trebalo da razmislim o svim otežavajućim okolnostima takvog jednog izazova, ali onda sam shvatila da bi to za mene bilo jedno vrlo interesantno iskustvo, da sam priželjkivala jednu takvu avanturu u neke nove zemlje. A Vesna, moja rodica, koja je strastvena sportašica i natjecateljskog duha s kojom sam jako bliska, bila mi je prvi odabir s obzirom da ipak moraš imati u nekoga povjerenje i biti spreman s njim provesti 24 sata kroz jedno duže vremensko razdoblje. Netko tko će te na takvom putu pratiti mora biti i fizički za to spreman, tako da Vesna baš nije imala konkurenciju.

icon-expand Borna, Asia Express FOTO: RTL

Pravilo od samo jednog eura po danu zahtijeva traženje pomoći na svakom koraku. Koliko vam je prirodno oslanjati se na dobrotu nepoznatih ljudi?

Sigurno je olakšavajuće što se ovo natjecanje odvija u azijskim zemljama i to u zemljama koje nisu visokog standarda. U tim državama ljudi su spremniji pomoći, lakše otvaraju svoje domove jer imaju manje vrijednih stvari. Međutim, ja znam da ljudi vole moju energiju, osjećaju je i ja u ljude vjerujem tako da mi je ovaj dio možda bio nešto za što sam očekivala da ću u tome imati najviše uspjeha.

Vesna je praktičan tip, dok vi u utrku unosite drugu vrstu energije. Kako planirate podijeliti uloge na terenu?

Nemamo neki definirani plan, osim toga što je Vesna rekla da će meni prepustiti neke strateške odluke. Prvenstveno se oslanjamo na svoju psihičku i fizičku spremnost, na međusobnu podršku i harmoničan odnos, a onda ćemo ostalo u hodu.

icon-expand Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Kojih se potencijalnih zadataka ili egzotičnih azijskih običaja najviše pribojavate prije samog starta? Postoji li neki dio Zmajeve rute ili kultura kojoj se unaprijed posebno veselite?

Ja se iskreno veselim elementu nepoznatog i neočekivanog. Želim biti iznenađena i eto idem otvorenog srca, otvorenih ruku u tu avanturu. Za Vesnu znam da je vegetarijanka i da jako voli životinje, tako da mislim da bilo što što će uključivati nešto sa životinjama, a neće biti u skladu s njezinim uvjerenjima, da će za nju predstavljati problem.

Što mislite, koje će vaše osobine publika najviše primijetiti na 'Zmajevoj ruti', a da dosad nisu dolazile do izražaja?

Pa mislim da će im biti fascinantno koliko mogu biti izdržljiva, jednostavna, snažna i pristupačna.

icon-expand Borna, Asia Express FOTO: Instagram

Azija donosi velike jezične i kulturne barijere. Na koji se način planirate sporazumijevati s lokalnim stanovništvom od kojeg ćete morati tražiti pomoć?

Planiramo naučiti neke osnovne fraze, pozdrave, zahvaliti se, tražiti prijevoz, a ostalo ćemo s osmijehom, pokretom i srcem.

Ako budete morale birati između bržeg prijevoza na teretnjaku s domaćim životinjama i sporijeg hodanja, što birate bez razmišljanja?

Bez razmišljanja biramo brži prijevoz, neovisno o tome je li čist, prljav, jesu li nam suputnici životinje ili tko god, samo neka je relativno sigurno.

Zamislite situaciju u kojoj vam lokalni vozač ponudi besplatan prijevoz, ali u zamjenu traži neki vaš dizajnerski komad - koji bi predmet iz kovčega bio apsolutno nedodirljiv?