Borna Kotromanić u 'Asia Expressu' primila kuhaču u ruke: 'Ja nisam samo diva, dobra sam u praktičnim stvarima'

Prva večer u 'Asia Expressu' za Bornu Kotromanić i njezinu rodicu Vesnu donijela je smještaj koji su odmah proglasile svojim malim uspjehom. Nakon napornog dana i potrage za krovom nad glavom, zaključile su da su sve što im se dogodilo jednostavno – izmanifestirale.
"Borna je besprijekorna pobjednica i ima istančan ukus za izabrati prave stvari – najbolji smještaj, najbolju hranu, klimatiziran prijevoz. Sve smo to danas...", započela je Vesna, a Borna je spremno dovršila: "Manifestirale."
Zauzele kuhinju
No, za gostoprimstvo domaćina trebalo je i uzvratiti, pa se Borna odmah uhvatila kuhače. Dok je miješala jelo u kuhinji, domaćica ih je promatrala s velikim osmijehom, što nije promaknulo Vesni.
"Što misliš zašto ti se ona smije?" pitala je Vesna.
Borna je imala svoje objašnjenje: "Zato što prvu večer ne mora ona kuhati."
Nedjeljni ručkovi kod Borne
Iako je poznata po tome da voli uživati u komforu, Borna je pokazala da se itekako snalazi i u praktičnim situacijama.
"Ja nisam samo diva, ja sam spretna u mnogim praktičnim stvarima", poručila je. Vesna je dodala da kuhanje za Bornu nije nikakva novost. "Nisu rijetkost nedjeljni ručkovi kod Borne. To je jako česta pojava i svi im se veselimo", otkrila je Vesna.
Ipak, Borna je ostala vjerna sebi pa je uz osmijeh priznala:"Ali opet moram reći da mi je drago da ne moram kuhati svakodnevno."
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.