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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić u 'Asia Expressu' primila kuhaču u ruke: 'Ja nisam samo diva, dobra sam u praktičnim stvarima'

Nakon što su pronašle prvi smještaj u 'Asia Expressu', Borna i Vesna zaključile su da su im se ostvarile sve želje – od udobnog kreveta do ukusne hrane. No, za dobar domaćinski doček trebalo je nešto i uzvratiti, pa je Borna pokazala da iza imidža dive stoji i žena koja zna primiti kuhaču u ruke

RTL.hr
09.09.2026 20:35

Prva večer u 'Asia Expressu' za Bornu Kotromanić i njezinu rodicu Vesnu donijela je smještaj koji su odmah proglasile svojim malim uspjehom. Nakon napornog dana i potrage za krovom nad glavom, zaključile su da su sve što im se dogodilo jednostavno – izmanifestirale.

"Borna je besprijekorna pobjednica i ima istančan ukus za izabrati prave stvari – najbolji smještaj, najbolju hranu, klimatiziran prijevoz. Sve smo to danas...", započela je Vesna, a Borna je spremno dovršila: "Manifestirale."

Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express
Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

Zauzele kuhinju

No, za gostoprimstvo domaćina trebalo je i uzvratiti, pa se Borna odmah uhvatila kuhače. Dok je miješala jelo u kuhinji, domaćica ih je promatrala s velikim osmijehom, što nije promaknulo Vesni.

"Što misliš zašto ti se ona smije?" pitala je Vesna.

Borna je imala svoje objašnjenje: "Zato što prvu večer ne mora ona kuhati."

Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express
Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

Nedjeljni ručkovi kod Borne

Iako je poznata po tome da voli uživati u komforu, Borna je pokazala da se itekako snalazi i u praktičnim situacijama.

Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express
Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

"Ja nisam samo diva, ja sam spretna u mnogim praktičnim stvarima", poručila je. Vesna je dodala da kuhanje za Bornu nije nikakva novost. "Nisu rijetkost nedjeljni ručkovi kod Borne. To je jako česta pojava i svi im se veselimo", otkrila je Vesna.

Ipak, Borna je ostala vjerna sebi pa je uz osmijeh priznala:"Ali opet moram reći da mi je drago da ne moram kuhati svakodnevno."

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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