Borna Kotromanić ugledala Gazele pa odmah komentirala: 'Vitke linije i izazovni dekoltei, to je to. Ovo je strateški'

Borna Kotromanić poznata je po tome da uvijek primijeti detalje, a u 'Asia Expressu' nije propustila komentirati ni izdanje svojih poznanica iz modnog svijeta. Kada je ugledala Lunu i Katarinu, odmah je imala zanimljivu teoriju o njihovoj mogućoj strategiji

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Iako su tisuće kilometara daleko od Hrvatske, natjecatelji 'Asia Expressa' tijekom putovanja nisu ostali bez poznatih lica. Luna Valas i Katarina Mamić, koje se u svijetu mode od ranije poznaju s Bornom Kotromanić, susrele su se s njom na jednoj od azijskih ulica – a njihov susret odmah je privukao pažnju. Dok su se Luna i Katarina, poznate kao Gazele, kroz Aziju snalazile u oskudnijim izdanjima, Borna ih je srdačno dočekala. Zagrljaji i veseli pozdravi brzo su se pretvorili u modni komentar, a Borna se nije mogla suzdržati od šale.

icon-expand icon-close icon-close Borna Kotromanić, Vesna Banović, Katarina Mamić, Luna Valas FOTO: RTL

"Hoće li ovaj grudnjak danas donijeti pobjedu?" zapitala se Borna nakon što je ugledala njihove odjevne kombinacije. Njezina rodica Vesna situaciju je odmah protumačila kroz prizmu igre i strategije. "Ovo je strateški", zaključila je. Borna je kasnije ponudila i svoju analizu njihova izgleda, sažimajući ono što je, prema njezinu mišljenju, njihov adut u natjecanju.

icon-expand Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL