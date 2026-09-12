Borna Kotromanić ugledala Gazele pa odmah komentirala: 'Vitke linije i izazovni dekoltei, to je to. Ovo je strateški'

Iako su tisuće kilometara daleko od Hrvatske, natjecatelji 'Asia Expressa' tijekom putovanja nisu ostali bez poznatih lica. Luna Valas i Katarina Mamić, koje se u svijetu mode od ranije poznaju s Bornom Kotromanić, susrele su se s njom na jednoj od azijskih ulica – a njihov susret odmah je privukao pažnju.
Dok su se Luna i Katarina, poznate kao Gazele, kroz Aziju snalazile u oskudnijim izdanjima, Borna ih je srdačno dočekala. Zagrljaji i veseli pozdravi brzo su se pretvorili u modni komentar, a Borna se nije mogla suzdržati od šale.
"Hoće li ovaj grudnjak danas donijeti pobjedu?" zapitala se Borna nakon što je ugledala njihove odjevne kombinacije.
Njezina rodica Vesna situaciju je odmah protumačila kroz prizmu igre i strategije.
"Ovo je strateški", zaključila je.
Borna je kasnije ponudila i svoju analizu njihova izgleda, sažimajući ono što je, prema njezinu mišljenju, njihov adut u natjecanju.
To je to – vitke linije i izazovni dekoltei", rekla je Borna.
Susret je pokazao kako se u Asia Expressu osim snalažljivosti, brzine i izdržljivosti ponekad računaju i neke sasvim neočekivane strategije" – pa čak i modni dojam.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.