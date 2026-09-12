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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić ugledala Gazele pa odmah komentirala: 'Vitke linije i izazovni dekoltei, to je to. Ovo je strateški'

Borna Kotromanić poznata je po tome da uvijek primijeti detalje, a u 'Asia Expressu' nije propustila komentirati ni izdanje svojih poznanica iz modnog svijeta. Kada je ugledala Lunu i Katarinu, odmah je imala zanimljivu teoriju o njihovoj mogućoj strategiji

RTL.hr
12.09.2026 10:00

Iako su tisuće kilometara daleko od Hrvatske, natjecatelji 'Asia Expressa' tijekom putovanja nisu ostali bez poznatih lica. Luna Valas i Katarina Mamić, koje se u svijetu mode od ranije poznaju s Bornom Kotromanić, susrele su se s njom na jednoj od azijskih ulica – a njihov susret odmah je privukao pažnju.

Dok su se Luna i Katarina, poznate kao Gazele, kroz Aziju snalazile u oskudnijim izdanjima, Borna ih je srdačno dočekala. Zagrljaji i veseli pozdravi brzo su se pretvorili u modni komentar, a Borna se nije mogla suzdržati od šale.

Borna Kotromanić, Vesna Banović, Katarina Mamić, Luna Valas
Borna Kotromanić, Vesna Banović, Katarina Mamić, Luna Valas FOTO: RTL

"Hoće li ovaj grudnjak danas donijeti pobjedu?" zapitala se Borna nakon što je ugledala njihove odjevne kombinacije.

Njezina rodica Vesna situaciju je odmah protumačila kroz prizmu igre i strategije.

"Ovo je strateški", zaključila je.

Borna je kasnije ponudila i svoju analizu njihova izgleda, sažimajući ono što je, prema njezinu mišljenju, njihov adut u natjecanju.

Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express
Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

To je to – vitke linije i izazovni dekoltei", rekla je Borna.

Susret je pokazao kako se u Asia Expressu osim snalažljivosti, brzine i izdržljivosti ponekad računaju i neke sasvim neočekivane strategije" – pa čak i modni dojam.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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