Borna Kotromanić ugledala Niku Tokića Kartela pa mu skočila oko struka: 'Imamo odličnu kemiju'

Borna Kotromanić i Vesna već su bile na poziciji, spremne za idući duel u 'Asia Expressu'. Čekalo se samo još jedan natjecateljski par. Kad su ugledale Niku Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana, oduševljenje je bilo nemoguće sakriti.
Borna je prvo potrčala prema Ivanu i skočila mu oko struka, a zatim je istom toplinom dočekala i Niku. Zagrljaj, osmijeh i poljubac u obraz pokazali su koliko se ova ekipa zbližila tijekom zajedničke avanture.
Kasnije je i sama priznala koliko joj Gazde znače.
"Gazde su nam jako dragi natjecatelji, s njima imamo odličnu kemiju, komunikaciju. Top", rekla je Borna.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.