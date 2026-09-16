Borna Kotromanić ugledala Niku Tokića Kartela pa mu skočila oko struka: 'Imamo odličnu kemiju'

Iako su u 'Asia Expressu' jedni drugima konkurencija, pojedini susreti pokažu da se tijekom putovanja stvaraju i posebne veze. Kada su se Gusarice i Gazde našli u duelu, osmijesi i zagrljaji govorili su više od riječi

icon-close

Borna Kotromanić i Vesna već su bile na poziciji, spremne za idući duel u 'Asia Expressu'. Čekalo se samo još jedan natjecateljski par. Kad su ugledale Niku Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana, oduševljenje je bilo nemoguće sakriti.

icon-expand icon-close icon-close Borna Kotromanić, Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express FOTO: RTL

Borna je prvo potrčala prema Ivanu i skočila mu oko struka, a zatim je istom toplinom dočekala i Niku. Zagrljaj, osmijeh i poljubac u obraz pokazali su koliko se ova ekipa zbližila tijekom zajedničke avanture.

icon-expand Borna Kotromanić, Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express FOTO: RTL

Kasnije je i sama priznala koliko joj Gazde znače.

icon-expand Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL