Borna Kotromanić uživa u Dubrovniku uoči 'Asia Expressa': Otkrila što ju je dovelo na jug Hrvatske

Borna Kotromanić, koja će se uskoro upustiti u veliku avanturu u RTL-ovu showu 'Asia Express: Zmajeva ruta', na društvenim mrežama otkrila je kako provodi posljednje ljetne dane. Na Instagramu se javila iz Dubrovnika, gdje je uživala u posebnoj večeri, ali i pokazala djelić atmosfere iz jednog od najljepših hrvatskih gradova

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Borna je sa svojim pratiteljima podijelila panoramu Dubrovnika, a nije propustila pokazati ni outfit koji je odabrala za večernji izlazak. Otkrila je i razlog svog dolaska na jug Hrvatske – koncert proslavljenog španjolskog tenora Joséa Carrerasa.

icon-expand Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: Instagram

Carreras je u četvrtak navečer održao koncert ispred dubrovačke katedrale Velike Gospe, a nastupio je uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem dirigenta Davida Giméneza. Posebnoj glazbenoj večeri pridružila se i sopranistica Dušica Bijelić.

icon-expand Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: Instagram

Uskoro je gledamo u potpuno drukčijem izdanju

Nakon dubrovačkog uživanja, Bornu gledatelji uskoro očekuju u okolnostima koje će biti daleko od odmora i bezbrižnih večeri. Ona je, naime, jedna od natjecateljica novog RTL-ova pustolovnog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

icon-expand Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL