Borna Kotromanić uživa u Dubrovniku uoči 'Asia Expressa': Otkrila što ju je dovelo na jug Hrvatske

Borna je sa svojim pratiteljima podijelila panoramu Dubrovnika, a nije propustila pokazati ni outfit koji je odabrala za večernji izlazak. Otkrila je i razlog svog dolaska na jug Hrvatske – koncert proslavljenog španjolskog tenora Joséa Carrerasa.
Carreras je u četvrtak navečer održao koncert ispred dubrovačke katedrale Velike Gospe, a nastupio je uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem dirigenta Davida Giméneza. Posebnoj glazbenoj večeri pridružila se i sopranistica Dušica Bijelić.
Uskoro je gledamo u potpuno drukčijem izdanju
Nakon dubrovačkog uživanja, Bornu gledatelji uskoro očekuju u okolnostima koje će biti daleko od odmora i bezbrižnih večeri. Ona je, naime, jedna od natjecateljica novog RTL-ova pustolovnog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'.
U avanturu života Borna kreće spremna zamijeniti udobnost svakodnevice neizvjesnošću, zahtjevnim zadacima i utrkom kroz Aziju. U showu će natjecateljski parovi morati pokazati snalažljivost, izdržljivost i sposobnost prilagodbe potpuno nepoznatim situacijama.