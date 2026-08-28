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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić uživa u Dubrovniku uoči 'Asia Expressa': Otkrila što ju je dovelo na jug Hrvatske

Borna Kotromanić, koja će se uskoro upustiti u veliku avanturu u RTL-ovu showu 'Asia Express: Zmajeva ruta', na društvenim mrežama otkrila je kako provodi posljednje ljetne dane. Na Instagramu se javila iz Dubrovnika, gdje je uživala u posebnoj večeri, ali i pokazala djelić atmosfere iz jednog od najljepših hrvatskih gradova

RTL.hr
28.08.2026 16:00

Borna je sa svojim pratiteljima podijelila panoramu Dubrovnika, a nije propustila pokazati ni outfit koji je odabrala za večernji izlazak. Otkrila je i razlog svog dolaska na jug Hrvatske – koncert proslavljenog španjolskog tenora Joséa Carrerasa.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: Instagram

Carreras je u četvrtak navečer održao koncert ispred dubrovačke katedrale Velike Gospe, a nastupio je uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem dirigenta Davida Giméneza. Posebnoj glazbenoj večeri pridružila se i sopranistica Dušica Bijelić.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: Instagram

Uskoro je gledamo u potpuno drukčijem izdanju

Nakon dubrovačkog uživanja, Bornu gledatelji uskoro očekuju u okolnostima koje će biti daleko od odmora i bezbrižnih večeri. Ona je, naime, jedna od natjecateljica novog RTL-ova pustolovnog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta
Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

U avanturu života Borna kreće spremna zamijeniti udobnost svakodnevice neizvjesnošću, zahtjevnim zadacima i utrkom kroz Aziju. U showu će natjecateljski parovi morati pokazati snalažljivost, izdržljivost i sposobnost prilagodbe potpuno nepoznatim situacijama.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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