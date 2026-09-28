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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić uživala u cvrčcima, lokalci plakali od smijeha: 'Ja to damski progutam'

Dok su se ostali natjecatelji mučili s neobičnim kambodžanskim jelima, Borna je odlučila potpuno promijeniti pristup. Cvrčke je pojela uz osmijeh i teatralno uživanje, toliko zabavivši okupljene lokalce da su joj na kraju zapljeskali

RTL.hr
28.09.2026 23:00

Dok su se neki natjecatelji 'Asia Expressa' tijekom kušanja kambodžanskih specijaliteta borili s mučninom, a drugi radije prihvatili kaznu nego jeli, Borna Kotromanić je odlučila napraviti upravo suprotno – u cvrčcima je, barem naizgled, istinski uživala.

U zadatku u kojem su natjecatelji morali kušati razna kambodžanska jela reakcije su bile burne. Nekima su zalogaji teško padali, pojedinci su bili na rubu povraćanja, a bilo je i onih koji su odlučili odustati od zadatka i prihvatiti vremensku kaznu.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Borna je, međutim, cijeloj situaciji pristupila potpuno drugačije. "Cvrčci, ja njih obožavam", rekla je prije nego što ih je krenula jesti.

A onda je krenuo pravi mali show. Dok je žvakala cvrčke, Borna je proizvodila zadovoljne zvukove te glavom i tijelom pokazivala kao da u svakom zalogaju doista uživa.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Njezina izvedba posebno je zabavila okupljene lokalce. Među njima je bilo i djece, a prizor ih je baš nasmijao. Na kraju su Bornu nagradili i pljeskom.

"Što je veća publika koja očekuje da ja sad tu dramatiziram, e onda ja kontru. Ja to damski progutam", objasnila je Borna.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

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