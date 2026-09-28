Borna Kotromanić uživala u cvrčcima, lokalci plakali od smijeha: 'Ja to damski progutam'

Dok su se neki natjecatelji 'Asia Expressa' tijekom kušanja kambodžanskih specijaliteta borili s mučninom, a drugi radije prihvatili kaznu nego jeli, Borna Kotromanić je odlučila napraviti upravo suprotno – u cvrčcima je, barem naizgled, istinski uživala.
U zadatku u kojem su natjecatelji morali kušati razna kambodžanska jela reakcije su bile burne. Nekima su zalogaji teško padali, pojedinci su bili na rubu povraćanja, a bilo je i onih koji su odlučili odustati od zadatka i prihvatiti vremensku kaznu.
Borna je, međutim, cijeloj situaciji pristupila potpuno drugačije. "Cvrčci, ja njih obožavam", rekla je prije nego što ih je krenula jesti.
A onda je krenuo pravi mali show. Dok je žvakala cvrčke, Borna je proizvodila zadovoljne zvukove te glavom i tijelom pokazivala kao da u svakom zalogaju doista uživa.
Njezina izvedba posebno je zabavila okupljene lokalce. Među njima je bilo i djece, a prizor ih je baš nasmijao. Na kraju su Bornu nagradili i pljeskom.
"Što je veća publika koja očekuje da ja sad tu dramatiziram, e onda ja kontru. Ja to damski progutam", objasnila je Borna.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.