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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić za RTL.hr otkrila svoju stranu priče iz 'Asia Expressa': 'Zvijezde na nebu sve gledaju'

Nesuglasice iz 'Asia Expressa' nisu završile u emitiranim epizodama – nakon rasprave oko mlijeka za tijelo i komentara o 'sindromu dive', priča je dobila i nastavak na Instagramu. Sada se za RTL.hr oglasila Borna Kotromanić i otkrila kako ona vidi cijelu situaciju

RTL.hr
24.09.2026 11:15

Nakon prepucavanja koje je obilježilo posljednje epizode 'Asia Expressa', a nastavilo se i na društvenim mrežama, na cijelu situaciju osvrnula se i Borna Kotromanić. Iako nije željela dodatno raspirivati sukob, poručila je kako joj je najbolji odgovor ono što se događalo tijekom same utrke.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

"Meni je najbolji komentar ono što se dešavalo u utrci i naši rezultati", rekla je Borna, osvrnuvši se na situacije u kojima su se, kako smatra, stvari same pokazale.

Dodala je kako je svaki pokušaj da im se oteža put na kraju imao neočekivan ishod.

"Kad god su nam pokušale zapapriti, odbilo bi im se od glavu – bilo prijevozom ili smještajem", poručila je.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Za kraj je istaknula da vjeruje kako se postupci na kraju uvijek vrate.

"Zvijezde na nebu sve gledaju. Sretno svima sa svojom karmom", zaključila je Borna.

Luciano Plazibat, Borna Kotromanić, Asia Express
Luciano Plazibat, Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Podsjetimo, sve je krenulo nakon sukoba s Katarinom Mamić, kada joj je Borna zamjerila što joj navodno nije vratila pet dolara za mlijeko za tijelo. U raspravu se uključio i Luciano Plazibat koji se našalio. Naime, njemu je Borna poručila da je 'dečkić sa sindromom dive'. Nakon toga, situacija se premijestila i na društvene mreže – Luciano je objavio AI fotografiju sebe i Borne kao 'novog para' showa, a zatim je isto napravila i Katarina, koja je njihovu kombinaciju nazvala 'srodnim dušama'.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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