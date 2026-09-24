Borna Kotromanić za RTL.hr otkrila svoju stranu priče iz 'Asia Expressa': 'Zvijezde na nebu sve gledaju'

Nakon prepucavanja koje je obilježilo posljednje epizode 'Asia Expressa' , a nastavilo se i na društvenim mrežama, na cijelu situaciju osvrnula se i Borna Kotromanić . Iako nije željela dodatno raspirivati sukob, poručila je kako joj je najbolji odgovor ono što se događalo tijekom same utrke.

"Meni je najbolji komentar ono što se dešavalo u utrci i naši rezultati", rekla je Borna, osvrnuvši se na situacije u kojima su se, kako smatra, stvari same pokazale.

Dodala je kako je svaki pokušaj da im se oteža put na kraju imao neočekivan ishod.

"Kad god su nam pokušale zapapriti, odbilo bi im se od glavu – bilo prijevozom ili smještajem", poručila je.