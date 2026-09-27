Borna Kotromanić zabljesnula u crnoj haljini: Objavu je lajkao i Niko Tokić Kartelo

Borna Kotromanić još je jednom pokazala svoju ljubav prema modi, a ovoga puta inspiraciju je pronašla u detalju koji je povezan s njezinim putovanjem u 'Asia Expressu'. U crnoj haljini i s pletenom torbicom pozirala je pred kamerom

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Borna Kotromanić se nakon avanture u 'Asia Expressu' u kojoj su natjecatelji većinom bili komotno odjeveni, vratila svojoj elegantnoj strani. Na Instagramu je objavila seriju fotografija u upečatljivoj crnoj haljini, a uz njih je podijelila i kratki video u kojem je pratiteljima pokazala cijeli outfit.

icon-expand icon-close icon-close Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

"Da vidimo jel imam prolaz", rekla je Borna u videu prije nego što je prošetala pred kamerom u dugoj crnoj haljini. U jednom trenutku uzela je i pletenu torbicu kojom je dodatno zaokružila izgled, a uz osmijeh dodala: "Asia touch". Modni detalj posebno je zanimljiv upravo zbog poveznice s njezinim sudjelovanjem u 'Asia Expressu', gdje zajedno s rodicom Vesnom prati izazove putovanja kroz Aziju, upoznaje lokalnu kulturu i snalazi se u potpuno drugačijim uvjetima od onih na koje je navikla.

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