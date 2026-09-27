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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić zabljesnula u crnoj haljini: Objavu je lajkao i Niko Tokić Kartelo

Borna Kotromanić još je jednom pokazala svoju ljubav prema modi, a ovoga puta inspiraciju je pronašla u detalju koji je povezan s njezinim putovanjem u 'Asia Expressu'. U crnoj haljini i s pletenom torbicom pozirala je pred kamerom

RTL.hr
27.09.2026 14:00

Borna Kotromanić se nakon avanture u 'Asia Expressu' u kojoj su natjecatelji većinom bili komotno odjeveni, vratila svojoj elegantnoj strani. Na Instagramu je objavila seriju fotografija u upečatljivoj crnoj haljini, a uz njih je podijelila i kratki video u kojem je pratiteljima pokazala cijeli outfit.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

"Da vidimo jel imam prolaz", rekla je Borna u videu prije nego što je prošetala pred kamerom u dugoj crnoj haljini. U jednom trenutku uzela je i pletenu torbicu kojom je dodatno zaokružila izgled, a uz osmijeh dodala: "Asia touch".

Modni detalj posebno je zanimljiv upravo zbog poveznice s njezinim sudjelovanjem u 'Asia Expressu', gdje zajedno s rodicom Vesnom prati izazove putovanja kroz Aziju, upoznaje lokalnu kulturu i snalazi se u potpuno drugačijim uvjetima od onih na koje je navikla.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Borna i tijekom showa privlači pažnju svojim modnim kombinacijama i osebujnim stilom, a ovoga puta pratiteljima je pokazala kako azijski detalj može uklopiti i u elegantno izdanje.

Na objavljenu fotografiju stigli su brojni komentari i reakcije, a među onima koji su ostavili "sviđa mi se" bio je i Niko Tokić Kartelo, njezin kolega iz 'Asia Expressa'.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

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