Borna Kotromanić zabljesnula u crnoj haljini: Objavu je lajkao i Niko Tokić Kartelo

Borna Kotromanić se nakon avanture u 'Asia Expressu' u kojoj su natjecatelji većinom bili komotno odjeveni, vratila svojoj elegantnoj strani. Na Instagramu je objavila seriju fotografija u upečatljivoj crnoj haljini, a uz njih je podijelila i kratki video u kojem je pratiteljima pokazala cijeli outfit.
"Da vidimo jel imam prolaz", rekla je Borna u videu prije nego što je prošetala pred kamerom u dugoj crnoj haljini. U jednom trenutku uzela je i pletenu torbicu kojom je dodatno zaokružila izgled, a uz osmijeh dodala: "Asia touch".
Modni detalj posebno je zanimljiv upravo zbog poveznice s njezinim sudjelovanjem u 'Asia Expressu', gdje zajedno s rodicom Vesnom prati izazove putovanja kroz Aziju, upoznaje lokalnu kulturu i snalazi se u potpuno drugačijim uvjetima od onih na koje je navikla.
Borna i tijekom showa privlači pažnju svojim modnim kombinacijama i osebujnim stilom, a ovoga puta pratiteljima je pokazala kako azijski detalj može uklopiti i u elegantno izdanje.
Na objavljenu fotografiju stigli su brojni komentari i reakcije, a među onima koji su ostavili "sviđa mi se" bio je i Niko Tokić Kartelo, njezin kolega iz 'Asia Expressa'.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.