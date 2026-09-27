Borna Kotromanić zapalila 'Asia Express': Ovo su njezini najžešći sukobi u utrci

Od samog početka 'Asia Expressa' Borna Kotromanić jedna je od natjecateljica čiji se komentari najviše pamte. Otvorena, direktna i bez puno zadrške, Borna je tijekom utrke ulazila u niz rasprava

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Od početka 'Asia Expressa' Borna Kotromanić privlači pažnju svojim izravnim komentarima i otvorenim stavovima. Dok se neki natjecatelji pokušavaju držati po strani i izbjeći konflikte, Borna bez zadrške govori što misli – bilo da je riječ o taktici, odnosima među timovima ili ponašanju drugih kandidata. Jedan od prvih većih sukoba dogodio se s njezinom rodicom i partnericom u utrci Vesnom Banović. Nakon nesuglasica tijekom izazova, Borna joj je jasno dala do znanja da joj njezin način komunikacije ne odgovara. "Drska si. Šuti do kraja dana", poručila joj je u trenutku frustracije. Ipak, njihov odnos pokazao je i drugu stranu – nakon brojnih trzavica uspjele su pronaći zajednički jezik i zaključile da su njihove razmirice ipak manje od zajedničkog cilja u utrci.

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Od zagrljaja do prepucavanja

Napetosti nisu ostale samo unutar njihovog tima. Borna se našla u središtu rasprave s Nikom Tokićem Kartelom, s kojim je do tada imala vrlo dobar odnos. Nakon što je Niko komentirao njihov uspjeh u duelu, Borna mu nije ostala dužna.

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"Jesi tim forama skupio onih 10.000 potpisa?", dobacila mu je, aludirajući na njegovu predsjedničku kandidaturu. Njihov odnos tako je od zagrljaja i komplimenata brzo prešao u prepucavanje, a Niko je kasnije zaključio da je Borna 'teška u komunikaciji'.

Sukob sa ženskim parovima

Posebno se zahuktalo između Borne i ženskih timova. Nakon nekoliko njezinih poteza u utrci, Gazele i Slavuji otvoreno su komentirali njezino ponašanje. Smatrali su da Borna druge ženske parove možda doživljava kao konkurenciju i zamjerili joj pojedine odluke, među kojima je bilo i biranje timova koji bi mogli završiti u dodatnoj utrci.

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Borna se zatim našla u sukobu s Katarinom Mamić. Sve je počelo kada ju je pred ostalim natjecateljima prozvala da joj duguje pet dolara za mlijeko za tijelo koje joj je, kako je tvrdila, kupila prije početka showa. Katarina je na to reagirala iznenađeno i rekla da je Borna tu situaciju izmislila. Rasprava oko nekoliko dolara postala je jedna od najkomentiranijih situacija ovogodišnje utrke.

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Rat diva

Ubrzo je na red došao i Luciano Plazibat. Nakon što je primijetila savezništvo između Plazibata i Gazela, Borna nije skrivala svoje nezadovoljstvo. Luciana je prokomentirala riječima: "Dečkić sa sindromom dive, a ovdje sam ja diva", čime je dodatno podignula tenzije među natjecateljima.

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Borna je reagirala i nakon kazne koju su ona i Vesna dobile u utrci. Smatrala je da su se tada pokazala 'prava lica natjecatelja' te je poručila da su joj upravo takve situacije otkrile više o ljudima s kojima se natječe.

O Zlatnim dečkima

Posljednju reakciju izazvao je potez Zlatnih dečki. Nakon što su prvi pronašli prijevoz – u prikolicu kamiona su primili Đanu i Meri Smajo, a zatim i Gazele. Kada su kasnije naišli na Gusarice, Bornu i Vesnu, nisu ih poveli, a putnici iz prikolice vozaču su poručivali da nastavi vožnju.