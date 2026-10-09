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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić završila u školi: 'Dosta mi je bauštele, sretna sam da se intelektualno uzdižemo'

Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna u 'Asia Expressu' suočile su se s nešto drukčijim izazovom. Umjesto fizičkih zadataka, čekalo ih je učenje laoških brojeva, zbog čega su završile u školi, a Borna nije skrivala oduševljenje promjenom

RTL.hr
09.10.2026 11:00

Natjecatelji 'Asia Expressa' koji su sudjelovali u utrci za ispadanje imali su osiguran smještaj, no prije odmora čekao ih je još jedan zadatak. Morali su se pripremiti za izazove koji ih očekuju sljedećeg dana, a iako nisu znali koji im je konačan cilj, dobili su važnu uputu – naučiti laoške brojeve.

Borna, Vesna, Asia Express
Borna, Vesna, Asia Express FOTO: RTL

Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna, poznate kao Gusarice, zbog toga su završile u školskim klupama! Nakon brojnih fizičkih izazova i napornih zadataka, Borni je ova promjena itekako odgovarala.

"Nisam očekivala da ćemo ići u školu, ali moram reći da sam sretna. Dosta mi je bauštele i sretna sam da se intelektualno uzdižemo", komentirala je Borna u svom prepoznatljivom stilu.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

Čini se da je Borni predah od fizičkih zadataka dobro došao, a koliko će Gusaricama naučeni brojevi pomoći u nastavku utrke, tek će se pokazati.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

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