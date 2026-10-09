Borna Kotromanić završila u školi: 'Dosta mi je bauštele, sretna sam da se intelektualno uzdižemo'

Natjecatelji 'Asia Expressa' koji su sudjelovali u utrci za ispadanje imali su osiguran smještaj, no prije odmora čekao ih je još jedan zadatak. Morali su se pripremiti za izazove koji ih očekuju sljedećeg dana, a iako nisu znali koji im je konačan cilj, dobili su važnu uputu – naučiti laoške brojeve.

Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna, poznate kao Gusarice, zbog toga su završile u školskim klupama! Nakon brojnih fizičkih izazova i napornih zadataka, Borni je ova promjena itekako odgovarala.

"Nisam očekivala da ćemo ići u školu, ali moram reći da sam sretna. Dosta mi je bauštele i sretna sam da se intelektualno uzdižemo", komentirala je Borna u svom prepoznatljivom stilu.