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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna na ruksaku pronašla naljepnicu Gazela: 'Pretpostavljam da je to neka provokacija'

Povratak Gazela u punom sastavu donio je i novo prepucavanje među timovima u 'Asia Expressu'. Borna Kotromanić pronašla je njihovu naljepnicu na svom ruksaku i odmah komentirala što misli da stoji iza toga

RTL.hr
03.11.2026 12:00

Ubrzo nakon Luninog povratka u utrku Borna Kotromanić na svom je ruksaku pronašla naljepnicu na kojoj su Gazele, Katarina i Luna. 

"Vidi što imam. Ne znam je li ovo znak ljubavi ili čega", pokazala je Vesni Banović. "A ljubavi", odgovorila joj je Vesna, no Borna nije bila potpuno uvjerena. "Pretpostavljam da je to neka njihova provokacija", komentirala je.

Gazele, Gusarice, Asia Express
Gazele, Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Vesna je situaciju dočekala s dozom humora. "Možda im je dosadno kad je mir. Naše Gazelice ponovno u punom sastavu", rekla je.

Borna se potom osvrnula i na natjecateljski odnos s Katarinom i Lunom. "Ne znam što smo mi njima toliko u fokusu, jer one nama fakat nisu u rangu najboljih natjecatelja da se prema njima ravnamo", poručila je.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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