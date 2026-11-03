Borna na ruksaku pronašla naljepnicu Gazela: 'Pretpostavljam da je to neka provokacija'

Ubrzo nakon Luninog povratka u utrku Borna Kotromanić na svom je ruksaku pronašla naljepnicu na kojoj su Gazele, Katarina i Luna.

"Vidi što imam. Ne znam je li ovo znak ljubavi ili čega", pokazala je Vesni Banović. "A ljubavi", odgovorila joj je Vesna, no Borna nije bila potpuno uvjerena. "Pretpostavljam da je to neka njihova provokacija", komentirala je.