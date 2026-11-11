Borna nakon kazne oplela po Lucianu: 'Neki balavac se na nama iživljava'

Zadatak s pad thaijem u 'Asia Expressu' dodatno su začinili imuni Spartanci. Luciano i Robert imali su pravo odlučiti koliko će sastojaka svaki novi par morati prepoznati, a Borni Kotromanić i Niki Tokiću Kartelu zadali su najveći broj. To se za njih pokazalo kao prevelik zalogaj. Nakon što nisu uspjeli izvršiti zadatak, odustali su i dobili kaznu od 20 minuta.
Borna je pritom smatrala da je Niko, kao muškarac, trebao preuzeti veći dio tereta i pojesti pad thai kako bi zajednički dovršili zadatak.
"Da se ja dokazujem u jelu da sam muškarac, molim?!", reagirao je Niko.
Borna je nakon toga zaključila da njihov privremeni savez ipak ne funkcionira najbolje. "Vidiš, Niko, da nam ne ide i da nismo dobar par. Jer ne može povući jedan kad drugom treba, i to je fundamentalni problem", rekla je.
Dodala je i kako smatra da je Niko u ovoj fazi natjecanja već došao do svojih granica. "Ja mislim da se Niko u ovoj utrci umorio i da je dosegao svoj maksimum", komentirala je.
No dio nezadovoljstva usmjerila je i prema Lucianu, koji je zajedno s Robertom odlučivao o težini njihova zadatka. "S druge strane, sigurno nam nije baš stimulativno da se neki balavac poput Luciana na nama iživljava. Jer trebao bi imati malu dozu respekta prema meni i Niki s obzirom na to da imamo život iza sebe, koliko god to njemu šmekalo ili ne", rekla je Borna.
Na kraju je dodala još jednu bocu na Lucianov račun. "Žao mi je što on ne može biti najveća diva ovog showa."
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.