Borna nakon kazne oplela po Lucianu: 'Neki balavac se na nama iživljava'

Borna i Niko dobili su najtežu verziju zadatka s pad thaijem u 'Asia Expressu', odustali i zaradili 20 minuta kazne. Uslijedila je rasprava o tome tko je trebao više 'povući', a Borna se potom obrušila i na Luciana

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Zadatak s pad thaijem u 'Asia Expressu' dodatno su začinili imuni Spartanci. Luciano i Robert imali su pravo odlučiti koliko će sastojaka svaki novi par morati prepoznati, a Borni Kotromanić i Niki Tokiću Kartelu zadali su najveći broj. To se za njih pokazalo kao prevelik zalogaj. Nakon što nisu uspjeli izvršiti zadatak, odustali su i dobili kaznu od 20 minuta.

icon-expand icon-close icon-close Luciano, Robert, Asia Express FOTO: RTL

Borna je pritom smatrala da je Niko, kao muškarac, trebao preuzeti veći dio tereta i pojesti pad thai kako bi zajednički dovršili zadatak. "Da se ja dokazujem u jelu da sam muškarac, molim?!", reagirao je Niko.

icon-expand Borna, Niko, Asia Express FOTO: RTL

Borna je nakon toga zaključila da njihov privremeni savez ipak ne funkcionira najbolje. "Vidiš, Niko, da nam ne ide i da nismo dobar par. Jer ne može povući jedan kad drugom treba, i to je fundamentalni problem", rekla je. Dodala je i kako smatra da je Niko u ovoj fazi natjecanja već došao do svojih granica. "Ja mislim da se Niko u ovoj utrci umorio i da je dosegao svoj maksimum", komentirala je.

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