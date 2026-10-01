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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna napala Ellu Dvornik i uprla prstom u Vesnu, Gazele zgrožene: 'Jadna ta Vesna, uključit ću je u molitvu navečer'

Nestanak papira Skitnica ponovno je postao glavna tema među kandidatima, a nakon što se pokazalo da su završili kod Gusarica, Borna Kotromanić odgovornost je prebacila na svoju rodicu Vesnu. Njezina reakcija šokirala je Gazele, dok je sukob s Ellom Dvornik i Ines ponovno eskalirao

RTL.hr
01.10.2026 21:55

Okršaji Borne Kotromanić u 'Asia Expressu' ne prestaju. Nakon što su Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines u prethodnoj epizodi primijetile da su im nestali mapa i papir s prijevodima, cijela priča ponovno se otvorila pred voditeljicom Antonijom Blaće.

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4d70671a76_1076530 FOTO: Video

Nestali papiri

Skitnice su još ranije posumnjale na Gusarice jer su se Borna i njezina rodica Vesna nalazile u njihovoj blizini upravo u trenutku kada su papiri nestali. A sada se pokazalo da je njihova sumnja imala temelja – papiri su pronađeni upravo kod Gusarica.

Antonija je Bornu izravno pitala nalaze li se ti papiri kod nje. "Ne, kod Vesne su", odgovorila je Borna i odmah uprla prstom u svoju rodicu.

Gazele, Gusarice, Asia Express
Gazele, Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Gazele u šoku

Takav potez nije dobro sjeo Gazelama, Luni Valas i Katarini Mamić, koje nisu skrivale šok. "Alo, mi bismo rekle da smo mi uzele", komentirala je Luna.

Katarina je bila još slikovitija. "Jadna ti je ta Vesna, Bože pomozi. Ja ću stvarno nju odsad uključit u molitvu navečer", rekla je.

Skitnice, Asia Express
Skitnice, Asia Express FOTO: RTL

Svađa s Ellom

No Borna nije odustajala. Iako se ispostavilo da je papir Skitnica završio kod njih, odlučila je krenuti u napad na Ellu i Ines. "Toliko ste drske da je to neopisivo", poručila im je.

Ella se, pak, nije dala uvući u novu raspravu. "Strategija je strategija... I znale smo da će nam Vesna morati dati", zaključila je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić ella dvornik
Asia Express: Zmajeva ruta

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