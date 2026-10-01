Borna napala Ellu Dvornik i uprla prstom u Vesnu, Gazele zgrožene: 'Jadna ta Vesna, uključit ću je u molitvu navečer'

Okršaji Borne Kotromanić u 'Asia Expressu' ne prestaju. Nakon što su Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines u prethodnoj epizodi primijetile da su im nestali mapa i papir s prijevodima, cijela priča ponovno se otvorila pred voditeljicom Antonijom Blaće.
Nestali papiri
Skitnice su još ranije posumnjale na Gusarice jer su se Borna i njezina rodica Vesna nalazile u njihovoj blizini upravo u trenutku kada su papiri nestali. A sada se pokazalo da je njihova sumnja imala temelja – papiri su pronađeni upravo kod Gusarica.
Antonija je Bornu izravno pitala nalaze li se ti papiri kod nje. "Ne, kod Vesne su", odgovorila je Borna i odmah uprla prstom u svoju rodicu.
Gazele u šoku
Takav potez nije dobro sjeo Gazelama, Luni Valas i Katarini Mamić, koje nisu skrivale šok. "Alo, mi bismo rekle da smo mi uzele", komentirala je Luna.
Katarina je bila još slikovitija. "Jadna ti je ta Vesna, Bože pomozi. Ja ću stvarno nju odsad uključit u molitvu navečer", rekla je.
Svađa s Ellom
No Borna nije odustajala. Iako se ispostavilo da je papir Skitnica završio kod njih, odlučila je krenuti u napad na Ellu i Ines. "Toliko ste drske da je to neopisivo", poručila im je.
Ella se, pak, nije dala uvući u novu raspravu. "Strategija je strategija... I znale smo da će nam Vesna morati dati", zaključila je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.