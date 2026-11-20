Borna je u ovotjednom 'Asia Expressu' iskoristila priliku da uživa u onome što je posebno veseli, a to je moda. Odlučila je u jednom butiku isprobati nekoliko odjevnih kombinacija. Vesni to nije smetalo na početku, ali kad se odužilo, požalila se.

"Pada noć, nemamo gdje spavati, gdje ćemo, kud ćemo, već me pomalo hvata nervoza", ispričala je.