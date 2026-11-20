Borna je u ovotjednom 'Asia Expressu' iskoristila priliku da uživa u onome što je posebno veseli, a to je moda. Odlučila je u jednom butiku isprobati nekoliko odjevnih kombinacija. Vesni to nije smetalo na početku, ali kad se odužilo, požalila se.
"Pada noć, nemamo gdje spavati, gdje ćemo, kud ćemo, već me pomalo hvata nervoza", ispričala je.
Gusarice su pronašle smještaj kod jedne ljubazne gospođe, no on nije zadovoljavao higijenske uvjete. "Napušten je prostor, ne zadovoljava ni neke minimalne higijenske uvjete", komentirala je Vesna. Zahvalila se gospođi i ostavila joj suvenir iz Hrvatske.
Zahvalila se gospođi i ostavila joj suvenir iz Hrvatske.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.